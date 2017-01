TERSA invertirà deu milions d’euros per reduir les emissions d’òxid de nitrogen a Sant Adrià del Besòs

Aquest projecte es farà a la planta que TERSA té a Sant Adrià de Besòs, on es tracten els residus a través de la combustió per aprofitar l’energia que es genera per produir vapor i electricitat, un procés que s’anomena valorització energètica. La planta de Sant Adrià genera anualment 200.000 MWh, és a dir, l’equivalent al consum de 100.000 persones en un any.

La planta compleix la normativa actual pel que fa a emissions, però amb l’aprovació d’aquest projecte, que es licitarà al llarg del 2017, s’avança a la normativa que Europa preveu implantar. Aquesta reducció d’emissions es farà gràcies a un sistema catalític, que també redueix les emissions de dioxines i furans.

La mesura s’emmarca en el programa per reduir la contaminació de l’aire, que a més del sector industrial, preveu accions encaminades a reduir el trànsit rodat a la ciutat i promoure el transport públic i la mobilitat amb bicicleta, entre altres.