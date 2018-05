Xavier Fageda, professor d'economia de la UB i Ricardo Flores, professor d'economia de la URV han elaborat un estudi on es confirma que les mesures previstes per reduir el trànsit a Barcelona seran insuficients a mig i llar termini per acabar amb el problema de la contaminació. La seva proposta és un peatge urbà, d'uns 2 euros diaris, per qui entri a la ciutat en hora punta, similar a d'altres ciutats europees.