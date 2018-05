Barcelona. Imatge cortesia de the Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center. http://eol.jsc.nasa.gov

"L'Agència Internacional de Recerca en Càncer de l'OMS (IARC) ha classificat el treball en torn de nit com a probable cancerigen en humans. Hi ha evidències que apunten a una relació entre el treball nocturn exposat a la llum artificial, que implica disrupció del ritme circadià, i els càncers de mama i de pròstata. En aquest estudi volíem esbrinar si l'exposició a la llum durant la nit a les ciutats pot tenir alguna influència en l'aparició d'aquests dos tipus de càncer”, declara Manolis Kogevinas, investigador d'ISGlobal i coordinador de l'estudi. “Sabem que en funció de la seva intensitat i longitud d'ona, la llum nocturna, i especialment la llum d'espectre blau, pot disminuir la producció i secreció de melatonina", afirma Martin Aubé, professor de física en el CÉGEP de Sherbrooke (Canadà) i coautor de l'estudi.

La recerca s'ha realitzat en el marc del projecte MCC-Spain, cofinançat pel Consorci de Recerca Biomèdica en Xarxa d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), i ha comptat amb dades mèdiques i epidemiològics de més de 4.000 persones d'entre 20 i 85 anys d'onze comunitats autònomes espanyoles. La informació sobre l'exposició nocturna a la llum artificial a l'interior es va recopilar mitjançant entrevistes personals, mentre que els nivells de llum exterior només es van avaluar a Madrid i Barcelona, ​​les úniques ciutats de les que es va poder obtenir imatges nocturnes preses pels astronautes de l'Estació Espacial Internacional.

Madrid. Imatge cortesia de the Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

En els resultats obtinguts a les dues ciutats es va observar que els participants exposats a nivells més alts de llum blava van tenir entre 1,5 i 2 vegades més risc de patir càncer de mama i de pròstata, respectivament, comparat amb la població menys exposada.

Ariadna García, investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi, afirma: "Donada la ubiqüitat de la llum artificial nocturna, determinar si incrementa o no el risc de càncer és un assumpte de salut pública. Arribats a aquest punt, cal fer estudis addicionals que puguin disposar de més dades individuals utilitzant per exemple sensors de llum, per mesurar els nivells de llum en espais interiors. Seria també important dur a terme aquesta investigació en persones joves que utilitzen extensament pantalles que emeten llum d'espectre blau".

"Actualment les imatges preses pels astronautes de l'Estació Espacial són la nostra única manera de conèixer a gran escala el color de l'enllumenat exterior i l'avanç en l'aplicació dels LED blancs que emeten llum en l'espectre blau a les nostres ciutats", comenta Alejandro Sánchez de Miguel, científic de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia-CSIC i la Universitat d'Exeter.

Referència

Garcia-Saenz A., Sánchez de Miguel A., Espinosa A., Valentín A., Aragonés N., Llorca J., Amiano P., Martín Sánchez V., Guevara M., Capelo R., Tardón A., Peiró-Pérez R., Jiménez-Moleón JJ., Roca-Barceló A., Pérez-Gómez B., Dierssen-Sotos T., Fernández-Villa T., Moreno-Iribas C., Moreno V., García-Pérez J., Castaño-Vinyals G., Pollán M., Aubé M., Kogevinas M. Evaluating the association between artificial light-at-night exposure and breast and prostate cancer risk in Spain (MCC-Spain study). April 2018. DOI:10.1289/EHP1837. Environmental Health Perspectives