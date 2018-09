El projecte ha estat presentat aquest 20 de setembre pel president de la Diputació Marc Castells, en un acte celebrat a Matadepera. En la presentació Castells, ha remarcat la importància d’aquesta obra per a la mobilitat d'aquestes tres poblacions vallesanes. En el seu conjunt, el projecte suposarà una inversió de 3,2 milions d’euros, fet que, pel president Castells «tindrà un retorn molt important tenint en compte que beneficiarà més de 400.000 persones». «Aquest serà un projecte històric i també icònic pel conjunt de la població del Vallès -ha remarcat Castells- que servirà de model per a moltes altres actuacions similars que s’estan realitzant en tot el territori».

El conjunt del projecte d’itinerari de vianants i bicicletes té una longitud de 4,1 km, i està dividit en dos trams. El primer, entre Terrassa i Matadepera, d’1,06 km, transcorre paral·lel a les carreteres BV-1221 i BV-1275, amb inici a l’avinguda Lacetània de Terrassa i final a l’entrada del nucli de Matadepera, i tindrà una amplada de cinc metres.

El segon tram, entre Matadepera i Sabadell, tindrà una longitud de 3,050 km i es situarà al costat de la carretera BV-1248, amb inici a l’accés a l’ermita de Sant Julià d’Atura i final a l’entrada del nucli de Matadepera. En aquest cas, l’amplada de l’itinerari serà de tres metres. Ambdós projectes, tal com ha indicat el diputat d’Infraestructures Viària i Mobilitat, Jordi Fàbrega, s’iniciaran l’any vinent. El primer tram a la primavera i el segon a la tardor i es preveu una durada de set mesos pel primer tram i de 10 mesos pel segon.

El disseny del traçat dels dos itineraris de vianants i ciclistes estan basats en el traçat de les carreteres existents. L’actuació que es realitzarà en el tram de Terrassa a Matadepera contempla dos passos per sota del pont de la riera de les Arenes, que permetran donar continuïtat als camins que discorren paral·lels a la riera, evitant que els usuaris dels camins hagin de creuar la carretera.

En el tram Sabadell – Matadepera, el carril s’ha definit paral·lel a la línia blanca de la carretera actual de tres metres d’amplada amb una barrera de seguretat i cunetes d’1,3 metres d’amplada. En aquest tram també es construirà una rotonda de 40 metres de diàmetre a la intersecció de les carreteres C-1415a i la BV-1248. Així mateix es modificarà la secció transversal del pont sobre el torrent de la bazuca amb l’objectiu de fer passar l’itinerari d’una manera més segura.

A la presentació també hi han participat el diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, l’alcalde de Sabadell, Maties Serracant, l’alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona, i el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat de Terrassa, Marc Armengol.

El diputat Jordi Fàbrega també ha volgut ressaltar que aquesta serà una infraestructura de mobilitat més sostenible i amb la que es vol promoure que les persones vagin en bicicleta i a peu en els seus desplaçaments, millorant la seva seguretat, ja que per aquestes carreteres hi circulen una mitjana de 27.0000 vehicles al dia, per afegir: «Estem donant una connectivitat amb nou model de mobilitat sustentable de poder utilitzar menys el vehicle, en una àrea potencial de 430.000 ciutadans, amb una infraestructura per a bicicletes i vianants que serà la més important de les existents actualment al nostre país».