Un mes de la recollida porta a porta a Sarrià: èxit amb polèmica

Ja fa un mes que es va implementar la recollida selectiva de residus porta a porta a Sarrià. La mesura ha aconseguit triplicar la recollida selectiva, però també ha generat queixes entre els veïns. Alguns expliquen que han de tenir cinc cubells a casa per als diversos tipus de residus. Alhora, la limitació horària de 20 a 22 h també és un problema per a alguns residents.

Després d'un mes de la implementació de la recollida selectiva de residus porta a porta,els reciclables (orgànica, paper, plàstic i vidre) s'han triplicat, del 19 al 58 %. Aquests bons resultats es reflecteixen sobretot en la fracció orgànica, que s'ha multiplicat per 10. Així ho ha explicat Eduardo Saiz, de l'Associació de Veïns de Sarrià. "S'ha passat de 700 quilos a 7.130 per setmana de recollida orgànica". Pel que fa al rebuig, ha disminuït, ha passat del 81 al 41 %.

Tot i això, encara es veuen escombraries als carres del nucli antic: contenidors d'orgànica quan no toca, o bosses d'escombraries mal classificades. També hi ha veïns que treuen els residus en dies equivocats i que el servei de neteja no recull. En aquests casos, els responsables enganxen un adhesiu informador.

Problemes veïnals i dels comerços

Un dels problemes veïnals més estesos és la manca d'espai a les cases per tenir cinc cubells per a cada tipus de residu. "No tenim suficient espai. A més, la recollida no és diària", lamenta Júlia Bellota, veïna de Sarrià. A més, considera que si la recollida fos diària "el tema de l'espai no se solucionaria, però la pudor sí". La limitació horària és una altra de les queixes dels veïns, que s'ha reduït de 20 a 22 h.

Els comerços també s'han hagut d'adaptar als canvis. "Ara ho he de seleccionar tot. Si tens clients i tens feina, és un problema", explica Ester Esteve, encarregada d'una sabateria. Per millorar la nova recollida, s'ha creat l'anomenat Consell de Residus amb diversos representants del barri, entre els quals l'associació de veïns, impulsora del projecte.