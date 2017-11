Un miler d’activitats a Catalunya per celebrar la IX Setmana Europea de la Prevenció de Residus

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), en coordinació de diverses regions d’Europa de 30 països, organitza del 18 al 26 de novembre la novena Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR). Durant aquests dies se celebraran al voltant de 13.000 activitats arreu d’Europa, de les quals 1.007 es faran a Catalunya.

L'objectiu és organitzar durant una mateixa setmana accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. En concret:

Donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria;

Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d'Europa;

Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus;

Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció, etc)

A Catalunya hi participen 267 entitats, entre administracions públiques, associacions, empreses, institucions educatives, altres institucions i ciutadans particulars, amb accions com mercats de segona mà, visites a deixalleries, tallers de cuina freda, o festes d’aliments aprofitats. Podeu consultar totes les activitats per demarcacions, municipis, tipus d’activitat, nom de l’entitat organitzadora, tipus d’entitat, públic a qui van dirigides i eixos temàtics a l’agenda de l’Agència de Residus de Catalunya.

Allargar la vida dels productes

Com cada Setmana Europea de la Prevenció de Residus, s’ha organitzat un Dia Temàtic de Prevenció, que enguany se celebrarà aquest 18 de novembre, centrat aquest cop en allargar la vida dels productes, amb el lema ‘Donem-li una nova vida’. Es tracta de mostrar estratègies i accions centrades en allargar la vida dels productes des de la reutilització i la reparació. Es promouran tallers per aprendre a reparar, d’altres per personalitzar objectes, campanyes per promoure la donació de recursos d'empreses cap a entitats socials, o visites i portes obertes a centres que promouen la reutilització.

Sota el paraigua d’aquest dia temàtic es realitzaran 527 activitats. Entre elles destaca les portes obertes a 17 deixalleries i centres de reutilització amb activitats lúdiques i educatives dirigides al gran públic per mostrar estratègies per allargar la vida útil dels recursos a partir de la reutilització i la reparació.

Enguany, la setmana promou la cooperació entre escoles escoceses i catalanes per lluitar plegades contra el malbaratament alimentari Deu escoles catalanes s’han sumat a participar-hi amb la celebració d’accions comunes.

A més es gravaran cinc accions catalanes que mostren diferents estratègies per reduir la generació de residus:

Ecorideers, la ecocursa d’orientació que transcorre per la zona de Sant Gervasi, l’Ortoll i el Prat de Vilanova i té per objectiu recollir el màxim nombre de residus, a més de fer una caracterització dels residus recollits. Organitza l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Amics cota zero i Rideers.

Els alumnes de l’Institut Comte de Rius posen a la pràctica els seus coneixements amb tallers de reutilització i reparació per redissenyar recursos mèdics “Donem llum a les cadires de rodes”, “Plaques de llum i música”, “Pantalles de llum metacrilat i estimulació sensorial”.

Festa dels aliments aprofitats de Vic, organitzat per la Plataforma Aprofitem els Aliments, l’Ajuntament de Vic i la Càtedra Agroecologia de la Universitat de Vic i Creu Roja. L’acció consisteix amb una espigolada urbana i rural en comerços i camps propers, per elaborar un berenar d’aprofitament d’aliments, i la celebració de tallers i xerrada per sensibilitzar i lluitar contra el malbaratament alimentari.

La Casa Capell de l’Ajuntament de Mataró celebra un taller de cosmètica natural per elaborar productes d’higiene personal, aprendre a llegir les etiquetes i promoure un consum responsable i conscient optant per productes biodegradables i minimitzant els efectes nocius sobre el medi ambient i els essers vius.

Per allargar la vida útil de les joguines, Escoles Fasia Sarrià celebra amb un set molt variat de tallers de reparació i un mercat d’intercanvi per sensibilitzar als petits de casa.

El Projecte LIFE EWWR+ (2013 - 2017)

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus està coordinada per l'Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió Sostenible de Recursos (ACR+), de la qual Catalunya n’és membre a través de l’ARC. La Unió Europea finança bona part de la iniciativa a través del Projecte LIFE+ EWWR. El projecte el coordina l’ACR+ amb 4 socis: l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), l’Institut Brussel·lès de Gestió del Medi Ambient (IBGE-BIM), a Bèlgica; La Direcció Nacional de Gestió de Residus (NWMD), a Hongria; i l’Associació Internacional per la Comunicació Ambiental (AICA), a Itàlia.