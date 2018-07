Un nou carril segregat per a bicicletes unirà Sant Just amb Esplugues

El nou carril bici serà bidireccional, sobre calçada, en el tram que va, concretament, des de la cruïlla de la ctra. Reial amb c. del Sagrat Cor fins arribar a l’Ajuntament d’Esplugues. Aquest tram correspon a un dels carrils bici de la xarxa bàsica de l’Àrea Metropolitana, del qual s’ha executat recentment la connexió entre la Diagonal i Esplugues i el tram de l’av. dels Països Catalans d’aquest municipi.

El carril bici s’implantarà sobre el costat muntanya de la calçada i disposarà de separadors físics de cautxú que separaran el trànsit de bicicletes del de vehicles de motor. Es creen dos passos de vianants semaforitzats nous per travessar la carretera Reial: un a l’alçada del c. de l’Estalvi per connectar amb la pl. de la Mediterrània i l’altre a l’alçada de l’av. del Dr. Ribalta per millorar el pas de vianants que ja fa ús d’aquest corredor que connecta amb l’av. de la Generalitat de Catalunya. També s’instal·laran en aquest tram de la ctra. Reial plataformes per a les parades de bus del costat muntanya.

L’amplada d’aquest nou carril serà de 2,30 metres, 1,15 per a cada sentit, amb un espai separador de protecció. Quan estigui construït i només en aquest tram, els dos carrils de circulació de vehicles actuals que hi ha en sentit Sant Feliu quedaran reduïts a un; mentre que els dos que hi ha en sentit Hospitalet es mantindran tal i com estan.