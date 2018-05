Aquest estancament, però, sembla que ha començat a canviar en alguns punts de l'AMB gràcies a les mesures que s'han promogut en les polítiques de recollida selectiva i a l'esforç dels municipis per adoptar nous sistemes de recollida que augmentin la seva eficiència.

Actualment ja hi ha 6 municipis de l'AMB que compleixen els objectius europeus de 2020: Begues, Castellbisbal, El Papiol, Sant Just Desvern, Tiana i Torrelles de Llobregat.

Uns altres 6, a més, s'hi estan aproximant, amb percentatges que ja estan per sobre del 40%: són Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà i Sant Cugat del Vallès.

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, valora molt positivament el canvi de tendència que s'ha observat aquests darrers mesos: “Encara queda molt camí per recórrer, especialment en els municipis grans i mitjans, però l’experiència ens està demostrant que amb canvis en la recollida i voluntat política es poden assolir els objectius”. Badia també està convençut que el 2018 serà un punt d’inflexió i que "veurem un salt important en les dades totals de recollida; els projectes que hem finançat i s’han posat en marxa en els diferents municipis començaran a donar resultats mesurables”. Amb l’aposta metropolitana per un canvi de model de recollida als municipis, 21 ajuntaments s’han acollit a les subvencions entregades entre el 2017 i el 2018 i han presentat projectes per millorar els nivells de recollida selectiva.