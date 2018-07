El 2n Premi ha estat atorgat al restaurant El Mercader de l’Eixample (Barcelona) per utilitzar totes les parts del producte fent ús de les receptes catalanes d’aprofitament, entre moltes d’altres accions contra el malbaratament que posen en pràctica cada dia.

El concurs s’emmarca dins del projecte “Remenja’mmm, massa bo per llençar-ho”, una campanya que promou la reducció del malbaratament alimentari en el sector de la restauració. El projecte està impulsat per Rezero, Banc de Recursos, Nutrició Sense Fronteres i Grup GSR, amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat i la reducció del malbaratament alimentari en el sector de la restauració.

L’anunci del guanyador del 1r Premi Remenja’mmm ha comptat amb la participació del Jurat format per personalitats, entitats i organitzacions representatives del sector de la restauració més compromesa amb la sostenibilitat, entre les quals cal destacar l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència de Residus de Catalunya, la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme, o els cuiners Ada Parellada i Mingo Morilla i l’activista Manuel Bruscas.

El Restaurant Arç i El Mercader de l’Eixample han estat guardonats amb un diploma únic i valedor dels valors de la sostenibilitat. I han gaudit de l’oportunitat de compartir la iniciativa premiada amb els representants de les administracions, la comunitat de restauradors i els mitjans de comunicació presents en l’acte de lliurament del Premi.