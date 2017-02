Un turisme sostenible, responsable i amb lideratge públic a Barcelona

Barcelona s’ha consolidat com una ciutat turística i no deixarà de ser-ho, però el document pretén integrar aquesta activitat econòmica en la gestió de la ciutat, amb tres objectius prioritaris: lideratge de l’Administració pública, sostenibilitat i aprofitament del potencial del turisme per promoure el benestar del veïnat. Una de les principals preocupacions és millorar la qualitat dels llocs de treball d’aquest sector.

El pla s’estructura en 10 programes que es desgranen en 30 línies d’actuació, cadascuna de les quals es concreta en diverses mesures operatives referents a àmbits com la governança, el coneixement, la gestió de la destinació, la mobilitat, l’allotjament, la gestió territorial dels espais d’afluència alta, el desenvolupament econòmic, el màrqueting, el finançament o la regulació.

Entre les mesures previstes destaca la gestió dels espais de gran afluència, amb proves pilot que començaran a fer-se a la Sagrada Família i la Barceloneta. En col·laboració estreta amb els agents de cada territori, es posaran en marxa actuacions com el desplegament d’agents cívics, noves tecnologies per ordenar la mobilitat o senyalització específica.

Es posarà en marxa la Certificació Biosphere-Barcelona per a les iniciatives que promoguin la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Les empreses adherides a aquest segell tindran avantatges a través dels instruments de promoció del Consorci Turisme de Barcelona.

D’altra banda es vincula l’activitat turística als plans de desenvolupament econòmic dels districtes, i s’afavoreix així la cooperació amb el teixit productiu de cada barri, apostant per proveïdors de proximitat i la contractació de gent de la zona. Es premiarà els establiments que creïn llocs de treball de qualitat.

El tinent d’alcaldia Jaume Collboni ha destacat en la presentació del Pla que el model de ciutat i model de turisme han d’anar lligats.