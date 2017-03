Vacarisses, primer municipi català en aconseguir la ISO de gestió energètica

Una auditoria ha establert, per tant, que es compleixen totes les exigències marcades per aquesta norma internacional. L'abast del SGE comprèn des d'assegurar un correcte registre i seguiment dels consums energètics associats a l'ús dels edificis, fins a la detecció d'anomalies funcionals aplicant les mesures correctores corresponents i la creació de procediments per garantir-ne el compliment. Un altre punt obligatori són els requisits legals que han de tenir les instal·lacions energètiques dels edificis auditats, com haver superat les inspeccions periòdiques reglamentàries i fer-ne el manteniment normatiu.

Aquest seguit de millores no van lligades necessàriament a inversions econòmiques importants (canvis d'equips, maquinària, instal·lacions, etc.), sinó a l’actualització de conceptes tecnològics i la seva aplicació, el control de sistemes i equips i l’optimització de la gestió. Tot plegat, comporta un important estalvi de consum, que reverteix en la qualitat de vida de la població de Vacarisses. I és que la norma ISO 50001 té, com a objectiu principal, reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera i altres impactes ambientals associats, així com fomentar l’ús eficient de l’energia i aconseguir estalvis considerables quant al seu ús i consum.

El lliurament del certificat va tenir lloc el 21 de març de la mà del director i certificador de Bureau Veritas a Catalunya, Ciro Gascón: «L'eficiència energètica és i serà una necessitat cada cop més puixant, no només per part d'organismes públics sinó també privats. Per a Bureau Veritas, suposa una línia estratègica que ha guanyat protagonisme i visibilitat en els darrers anys. Per tot plegat, ens sentim orgullosos d'haver acompanyat l'Ajuntament de Vacarisses en la seva aposta per ser el primer municipi català que compta amb el Certificat ISO 50001:2011».

Cal destacar que la ISO 50001:2011 està acreditada per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que fa que sigui reconeguda arreu del món. El document acreditatiu es penjarà en cadascun dels edificis municipals de Vacarisses.

Cap a una Vacarisses verda

Amb l'obtenció del certificat ISO 50001:2011, l’Ajuntament de Vacarisses assoleix l'objectiu d'obtenir una eina que contribueix a la millora contínua de l'eficiència energètica, alhora que incrementa l'aprofitament d'energies renovables, l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Un pas més perquè Vacarisses sigui verda, no només pel seu entorn, sinó també en la seva gestió.