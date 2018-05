«És imprescindible la participació ciutadana per contribuir a la sostenibilitat. El treball per la sostenibilitat és una qüestió de l’Ajuntament, però també de tots els valencians i les valencianes», ha exposat l’alcalde de València, Joan Ribó, qui ha indicat que «també es pot contribuir així a reduir les taxes». «Volem ser una ciutat sostenible, estem en el camí de ser-ho, i ara cal que tots treballem en esta direcció», ha dit Ribó, en una roda de premsa en la que també ha participat la regidora de Gestió de Residus Sòlids, Pilar Soriano. Tots dos han demanat així que els veïns i veïnes usen el contenidor marró de matèria orgànica per a les restes d’aliments i vegetals en els barris on s’instal·laran.

11 districtes seran els que podran gaudir d’este servici de recollida a finalitzar 2018, després del pla pilot que es va realitzar a Sant Marcel·lí, Benimaclet, Campanar, Sant Pau i als grans productors (que inclouen mercats, escoles, hospitals i supermercats). Els districtes amb recollida de matèria orgànica i selectiva seran l’Olivereta, Patraix, Jesús (concretament als barris de la Raïosa, Sant Marcel·lí i Camí Real), Campanar, la Saïdia (als barris de Marxalenes, Morvedre, Tormos i Sant Antoni), Benimaclet, Rascanya (als barris d’Orriols i Torrefiel), Benicalap, als Pobles de Benimàmet i Beniferri, Quatre Carreres (als barris de Mont-Olivet, En Corts, Malilla, la Fonteta Sant Lluís, Na Rovella i la Punta) i als Poblats Marítims, a través dels grans productors.

Esta iniciativa de reutilització de recursos i reducció de residus també contribuirà, com ha destacat Ribó, «a obtenir un compost de qualitat» que permetrà potencialment «eliminar al voltant d’una tercera part dels residus, eliminar el metà que es produïx en podrir-se la matèria orgànica, substituir els químics de l’adob i reduir la contaminació de les aigües subterrànies». A més, Soriano ha exposat que s’aprovarà un preu públic per a la venda del compost que s’està produint amb la matèria orgànica. La implementació a tota la ciutat d’este tipus recollida està prevista per a finals d’abril de 2019, ja que entre març i abril d’eixe any s’estendrà el contenidor marró a la resta de València.

Amb la implantació d’esta segona fase s’arriba als aproximadament 400.000 habitants de la ciutat, ja que la primera fase ja n’abasta uns 55.000. S’incorporaran ara 1.370 contenidors de càrrega lateral, 100 contenidors de càrrega posterior, sis recol·lectors de càrrega lateral de Gas Natural i 2 minimàtics híbrids elèctrics. La previsió de la producció orgànica total a 2019 és de 35.000 tones a l’any.

La regidora de Gestió de Residus Sòlids, Pilar Soriano, ha explicat també que després de l’anàlisi del projecte pilot, s’ha optat per incorporar dos illes de recollida de residus, una amb la recollida selectiva i una altra amb els contenidors grisos destinats als residus no reciclables, per tal de «potenciar la idea que s’ha de separar allò reciclable del que no es pot». Així mateix, per tal d’informar a la ciutadania es farà una campanya d’informació boca a boca a través de punts d’informació, a més del repartiment de poals específics per a la recollida domèstica, i una campanya mediàtica que es llançarà després de l’estiu a través dels mitjans de comunicació.

Al mateix temps, la regidora Soriano ha indicat que als PAI Moreres, Quatre Carreres, Sociòpolis i Benicalap s’instal·laran contenidors de recollida selectiva en el magatzem d’edificis per a aconseguir zones sense contenidors al carrer. Els contenidors seran d’orgànica, vidre, paper-cartó, envasos i per a la resta de residus.

Projecte pilot

La fase pilot del projecte de recollida de matèria orgànica i selectiva es va realitzar de novembre de 2016 a octubre de 2017 a Sant Marcel·lí, Benimaclet, Campanar, Sant Pau i als grans productors. A 2017 es va produir un increment en la recollida selectiva de València de 10,18 % respecte a l’any anterior, amb un total de 45.593,29 tones respecte a les 41.382,19 tones de 2016.