València es convertirà en capital de la bicicleta durant el certamen Bicifest

El 8 de maig es celebrarà a l'hemicicle de l'Ajuntament de València un ple de la bici, presidit per l'alcalde, Joan Ribó, que rebrà a més de 30 organitzacions, entre associacions, empreses i organitzacions participants.



Bicifest se celebrarà en el marc de la iniciativa desenvolupada per la Regidoria de Mobilitat Sostenible, el responsable, Giuseppe Grezzi, ha manifestat que pretén continuar amb la millora de les condicions per a l'ús de la bicicleta a València, aprofitant els seus avantatges com "un mitjà de transport net, sostenible i també com un vehicle inclusiu generador d'oportunitats, ocupació, innovació, oci i esport ".



Grezzi ha indicat que vol seguir avançant cap a un model de territori metropolità que sigui "permeable i accessible" per al transport sostenible i la intermodalitat.



Ha assenyalat que el consistori dóna suport a les iniciatives encaminades a un desenvolupament de la bicicleta dins el marc estatal, en col·laboració amb la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta i els grups que treballen en la Taula Nacional per la Bicicleta i el Pla Estratègic de la bici, i homologar les polítiques de mobilitat ciclista a les d'altres ciutats.



Bicifest tindrà la seva continuïtat fins a final del mes de maig amb les activitats desenvolupades per les entitats, col·lectius i agrupacions ciutadanes que participen i col·laboren.



Grezzi ha destacat "la importància que està prenent a la nostra ciutat la nova economia de la bici, no només per la feina que genera l'àmplia xarxa de carrils bici -segura i còmodament que estem creant sinó per la quantitat de negocis que, gràcies a aquestes infraestructures -com l'Anell ciclista- estan obrint per molts racons de la ciutat ", en al·lusió a botigues de venda, tallers de reparació i recanvis o locals de lloguer.



"Per a nosaltres és molt important la tasca de pedagogia, i el Bicifest intentarà donar respostes a tots els dubtes que tinguin els veïns de la ciutat sobre la bicicleta com a mitjà de transport urbà", ha dit.