València presenta una alternativa de V-21 per a preservar fins a un 62% d’horta

L’Ajuntament de València ha enviat al Ministeri de Foment una proposta alternativa d’ampliació de la via V-21 en el tram d’entrada a la ciutat, que recuperaria entre el 53% i el 62% de l’horta respecte al pla actual. Així mateix, tampoc alteraria en gran mesura els terminis per a dur a terme l’obra i a més seria més barata.

El document es va enviar la setmana passada, després de la decisió del ministeri d’ajornar la reunió amb l’equip de govern municipal prevista per al passat 3 de novembre. Des de llavors, el consistori ha demanat diverses reunions amb caràcter urgent per a plantejar alternatives a l’ampliació de la V-21. No obstant això, el Govern i en concret el ministre De la Serna han donat llargues amb una resposta contundent: no hi ha alternativa, es farà com està previst.

La proposta plantejada per l’Ajuntament pretén salvar part de les 8,1 hectàrees del sòl rural, la majoria horta protegida (6’8 hectàrees), que es veurien afectades amb el projecte que vol executar el Govern. La mesura principal és passar dels huit metres de domini públic establits a dos, començant a comptar des del terraplé o des de la línia exterior de la carretera. L’alcalde Joan Ribó considera “lògiques i viables” aquestes modificacions, que també contemplen revertir els terrenys d’horta ocupats per la maquinària durant l’obra.

D’aquesta forma, el nou projecte pretén preservar prop de 36.500 metres quadrats d’horta, en una actuació que, a més, reduiria la despesa econòmica de les obres i no implicaria tornar al principi del procés administratiu, per la qual cosa tampoc augmentaria els terminis d’execució.

Des del consistori, s’espera que el ministeri “atenga aquesta proposta que permeta a la ciutat comptar amb les infraestructures necessàries sense arrasar el patrimoni paisatgístic, cultural i econòmic que és l’horta de València”. I a més, recorda que ni la Generalitat ni el mateix Ajuntament aproven el traçat de l’Accés Nord al Port de València plantejat pel ministeri. Així doncs, la pilota està en la teulada del Govern, que haurà de decidir si atén al diàleg oferit pel consistori valencià o si segueix en la senda de la unilateralitat.

