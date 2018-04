Vilafranca es converteix en el 1r municipi de Catalunya amb cotxe elèctric compartit en ruta enoturística

L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, el tinent d'alcalde de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior, Joan Manel Montfort, acompanyat dels impulsors del servei, Josep Batet i Joan Nicolàs, han explicat el nou servei pioner de cotxe elèctric compartit, que serà obert a qualsevol ciutadà de Vilafranca. El servei MEC neix del projecte La Carretera del Vi, en què participen 13 cellers i 7 municipis des de Sant Martí fins a Sitges. Montfort ha situat el projecte en un dels pilars de l'acció de govern de l'Ajuntament com és la sostenibilitat i l'estalvi energètic. La posta en marxa del servei MEC ve precedida d'una prova pilot que es va engegar el passat mes d'octubre per la qual els treballadors de l'Ajuntament de Vilafranca podien utilitzar aquest servei per als seus desplaçaments de feina. “Aquest servei ha funcionat molt bé i ara l'obrim a tota la ciutadania i als turistes que ens visiten. Som la primera ruta enoturística a l'Estat que oferim aquest servei i que l'obrim a tota la ciutadania” ha explicat.



Josep Batet, un dels impulsors del projecte de carsharing MEC, ha dit que els cellers es troben en un entorn rural i sovint el transport públic no dóna resposta a les necessitats de mobilitat dels turistes. Batet ha dit que ja hi ha molts cellers interessats i ha agraït el suport al projecte de la marca automobilística Nissan. “A hores d'ara el servei compta amb una flota significativa de 12 vehicles per abastir municipis i empreses”, ha destacat Josep Batet. Per la seva banda, Joan Nicolàs ha dit que aquest és un servei que qualsevol ciutadà pot necessitar. “És una bona solució de mobilitat, que ja ha tingut el suport dels ajuntaments de Vilafranca, Canyelles, Sitges i Olèrdola i de Bodegues Torres pel que fa a empreses del territori”, ha afirmat.



Nicolàs ha explicat el funcionament del servei MEC en base a la tecnologia mòbil. Cal donar-se d'alta al seu web i descarregar-se l'app per fer la reserva. A l'aparcament soterrat de la rambla de Sant Francesc hi ha un total de 4 vehicles disponibles. Els vehicles estan sempre carregats i tenen una autonomia d'entre 150 i 200 km. Nicolàs ha recordat que a Vilafranca hi ha un punt de recàrrega al nou aparcament sobre la llosa i en altres punts de la Carretera del Vi. El cost del servei és de 5€/h per als particulars i 10€/h per a turistes, a banda d'una subscripció mensual de 10€. Una reserva de tot un dia té un preu de 50€. Nicolàs ha afirmat que les tarifes són raonables “tenint en compte que el vehicle disposa d'assegurança, està carregat d'energia, els peatges són gratuïts i alguns pàrquings també. A més hi ha un servei tècnic que resol les incidències de forma eficient”.



Per cloure, l'alcalde Pere Regull ha afirmat que “ens trobem amb un autèntic servei del segle XXI, al qual es pot accedir a través d'una simple aplicació de mòbil”. Regull ha recomanat la conducció d'un vehicle elèctric. “A banda d'evitar les emissions de gasos, és una conducció més tranquil·la i relaxada”, ha assegurat l'alcalde. Per Pere Regull, el sector del vi, la cultura i ser pioners en l'àmbit de l'ecologia han de ser els pilars de Vilafranca: “El cotxe elèctric compartit va en aquest sentit. Tenir una vila neta i saludable, amb identitat pròpia, amb una cultura potent farà que siguem atractius per al turisme però a qui beneficiarà sobretot és als que hi vivim els 365 dies de l'any".