Vilawatt compleix el seu primer any amb l'objectiu de crear una companyia elèctrica

El 12 d'octubre de 2016 la Urban Innovative Actions anunciava que Viladecans era una de les divuit ciutats que rebria finançament per portar a la pràctica noves idees. La ciutat superava un procés on s'hi havien presentat 378 propostes i concretament en el camp de la transició energètica, Viladecans se situava al nivell de Paris i Göteborg. Des d'aquell moment, es va posar en marxa un projecte que finalitzarà a la tardor de 2019. Al llarg d'aquest primer any, s'han succeït els passos perquè el projecte aconsegueixi els seus objectius: crear una companyia elèctrica que promogui l'estalvi energètic a partir de la rehabilitació d'edificis i l'impuls d'una moneda local que enforteixi l'economia dels barris.

Des del novembre de 2016 fins ara les accions per encaminar el Vilawatt s'han concentrat en la definició i difusió del projecte. A través dels tallers participatius s'han recollit propostes que perfilaran la gestió de la nova companyia elèctrica i el Fòrum Ciutadà de l'Energia, una plataformaque permetrà als participants millorar els seus hàbits de consum. En aquest mateix sentit, el joc del Vilawatt ha estat present en casals d'Estiu i esdeveniments de la ciutat per mostrar com es pot millorar la gestió de l'energia a les llars. A més, des del projecte, s'han obert ja dues convocatòries obertes a la ciutadania. Per una banda, la que ofereix noves oportunitats de formació en rehabilitació energètica per a aturats i, per l'altra, la que fa referència a la rehabilitació dels primers edificis de la ciutat. De fet, durant els mesos de setembre i octubre s'han atès cada dilluns les consultes sobre les bases de la subvenció de les rehabilitacions en un punt d'informació al Casal de la Montserratina.

A partir d'aquest punt el següent pas per afincar el projecte serà el llançament del Fòrum Ciutadà de l'Energia. La moneda vilawatt i la companyia elèctrica local també es posaran en marxa durant el 2018. Finalment, la previsió és que a la primavera de 2019 ja estiguin finalitzades les obres de rehabilitació dels primers edificis.