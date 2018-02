El soroll afecta la salut del cor

Si viu a prop d'un aeroport, el ferrocarril o una carretera molt transitada, potser li preocupa que els fums d'aquests avions, trens i automòbils afectin la seva salut. Ara bé, segons un nou estudi del Journal of the American College of Cardiology, pot haver-hi una altra amenaça: els alts nivells de soroll poden ser dolents per al cor.



Així doncs, el que es posa de manifest és que hi ha una connexió entre la contaminació acústica i la malaltia cardiovascular en nombrosos estudis al llarg dels anys, segons han assenyalat els autors de la nova revisió. Els nivells alts de decibels del trànsit rodat i els avions, per exemple, s'han relacionat amb la hipertensió arterial coronària, l'accident vascular cerebral i la insuficiència cardíaca, fins i tot després de controlar altres factors com la contaminació atmosfèrica i l'estatus socioeconòmic.

"Segons les proves existents, la nova revisió suggereix que el soroll pertorba el cos a nivell cel·lular"

Respecte a com la contaminació acústica podria contribuir als problemes cardíacs, els investigadors de la Universitat Johannes Gutenberg d'Alemanya han analitzat les troballes de desenes d'estudis previs sobre el soroll. Segons les proves existents, la nova revisió suggereix que el soroll pertorba el cos a nivell cel·lular. Concretament, segons diuen els investigadors, indueix respostes d'estrès i activa el sistema nerviós simpàtic de "fugida o lluita". Això provoca un augment de les hormones de l'estrès, que eventualment pot provocar danys vasculars.

El soroll també sembla ser un factor impulsor de l'estrès oxidatiu i les anomalies metabòliques, diuen els autors, que podrien contribuir a altres malalties com la diabetis. I per a les persones que ja tenen factors de risc per a malalties cardiovasculars, viure en un entorn sorollós podria accelerar problemes com l'aterosclerosi.

"El soroll crònic també pot causar malalties mentals, incloent depressió i ansietat, i pot afectar el desenvolupament cognitiu dels nens"

"El punt important és que el soroll no és només molest", ha dit l'autor principal, el doctor Thomas Munzel, director del departament de medicina interna. Tot i que el seu paper se centra principalment en les implicacions cardiovasculars i metabòliques del soroll, també assenyala que hi ha una evidència creixent que el soroll crònic també pot causar malalties mentals, incloent depressió i ansietat, i pot afectar el desenvolupament cognitiu dels nens.

Una manera en la que la contaminació acústica probablement afecta la salut cardíaca és alterant el son. En els estudis, el soroll nocturn s'ha relacionat amb un augment de la pressió arterial, fins i tot si la gent no es despertava o no era conscient que el son havia estat interromput. "Es poden tancar els ulls, però no seves oïdes", va dir Munzel. "El nostre cos sempre reaccionarà amb una reacció d'estrès".

Però fins i tot el soroll crònic durant el dia pot tenir efectes importants sobre el cos, ha dit el Dr. James O'Keefe, cardiòleg del Mid America Heart Institute, a l'hospital de Saint Luke, a Kansas City. "Quan estem exposats a sorolls, el sistema nerviós simpàtic domina", ha dit O'Keefe. "Això realment pot posar al seu sistema en alerta i et fa saltar, que pot desgastar la vostra capacitat de recuperació, com qualsevol altre tipus d'estrès físic o mental".



O'Keefe ha dit que, com a cardiòleg que se centra en la prevenció, ha llegit molt sobre la connexió entre la contaminació acústica i la salut del cor. "Però realment no crec que sigui una cosa que el metge o el cardiòleg tenen realment en consideració", ha dit.

"És important tenir en compte que ningú pot desenvolupar tolerància al soroll. De fet, els sistemes cardiovasculars de la gent en realitat esdevenen més sensibles al soroll i més fràgils amb el pas del temps"

Munzel ha dit que els habitants de les zones urbanes de tot el món haurien de preocupar-se per la contaminació acústica, i que el problema tendeix a empitjorar amb la creixent població urbana. "És important tenir en compte que ningú pot desenvolupar tolerància al soroll", ha dit. De fet, els sistemes cardiovasculars de la gent en realitat esdevenen més sensibles al soroll i més fràgils amb el pas del temps.



I encara que no hi ha un llindar de volum establert per al risc de malaltia cardíaca, Munzel ha subratllat que l'exposició crònica a un soroll superior als 60 decibels (el nivell d'una conversa típica en una oficina) té el potencial de fer mal al sistema cardiovascular. El so telefònic produeix uns 80 decibels, un martell 100, i un avió enlairant-se 120.

Estratègies per guanyar silenci i salut

També hi ha bones notícies a l'informe: estratègies com la gestió i la regulació del trànsit, el desenvolupament de pneumàtics de baix soroll per a automòbils i tocs de queda de trànsit aeri han contribuït a reduir el soroll perillós en determinades zones i en determinats moments. Però encara es necessiten altres estratègies, ha dit Munzel.



"Espero que els polítics facin lleis que protegeixin a les persones dels estressors ambientals", ha subratllat. Així doncs també ha volgut destacar que la reducció de la contaminació acústica general l’aconseguiran els polítics, i no els pacients o els professionals de la medicina ".



Mentrestant, Munzel ha dit que l'ús de taps de les orelles podria ajudar a algunes persones que han de dormir o passar temps en ambients sorollosos. Alguns informes també han suggerit que l'entrenament autogènic -un tipus de teràpia de relaxació- podria ajudar a reduir els efectes nocius del soroll.

L'equip de Munzel continuarà estudiant els efectes de la contaminació acústica sobre el dany vascular, la inflamació i l'estrès oxidatiu. També es proposen investigar sobre els efectes vasculars combinats de partícules fines (com les derivades del transport) i el soroll. Això és particularment interessant, diu, ja que les primeres dades suggereixen que ambdues formes de contaminació causen disfunció activant els mateixos enzims nocius del cos.



O'Keefe reconeix que evitar sempre sorolls forts no és possible. "Però crec que és important ser conscient i trobar espais i moments per descansar del soroll, a més de tindre-ho en compte quan es busca un lloc per viure o anar de vacances, per exemple”.



També va recomanar utilitzar màquines de soroll blanc per emmascarar els sorolls ambientals durant la nit i utilitzar auriculars de cancel·lació de soroll en entorns forts. "He començat a usar-los en vols llargs", va dir, "i trobo l'experiència molt menys estressant".