Què és Som Alimentació?

Som Alimentació és el primer supermercat cooperatiu i participatiu de València ciutat. Concretament es tracta d’una cooperativa de consumidors i consumidores que ha posat en marxa una botiga, sobretot, d’alimentació i amb aspecte de supermercat en la qual s’aposta per un consum de proximitat, responsable i de producció ecològica.

Com funciona aquesta cooperativa de consum?

Les cooperatives de consum són una fórmula jurídica que permet donar servei als seus membres, en aquest cas en alimentació i productes de cosmètica i higiene, productes d’ús bàsic del dia a dia. Per associar-se cal abonar 50 euros, una quota per al capital social que es pot recuperar si en algun moment es vol deixar la cooperativa, i a més cal triar entre dues modalitats: ser soci o sòcia consumidor, amb una col·laboració de sis euros al mes, o ser soci o sòcia voluntaris, amb una dedicació de quatre hores al mes, normalment a la botiga, ajudant l’equip de treballadors.

Com va nàixer la idea?

Tot va començar amb quatre persones, literalment. Jo formava part d’una associació que treballava per la dinamització agroecològica, sobretot pel que fa als menjadors escolars, amb la meua companya. Un bon dia, un membre del grup de consum del que ella formava part, ens va convidar a una reunió per explorar la idea de crear una cooperativa de consum a València, amb els models del que ja estaven fent les cooperatives Biotremol a Alacant o altres exemples de l’estat espanyol i de fora, com ara el Park Slope Food de Nova York.

L’octubre de 2016 van fer aquella primera reunió de quatre persones. Després vam sumar altra gent del grup de consum o de Som Energia, i vam crear grups de treball per temes. Vam analitzar més a fons el context local i vam fundar la cooperativa el setembre de 2017. Des d’aleshores hem fet una gran tasca de comunicació, mitjançant les xarxes socials i amb moltes presentacions del projecte per atraure persones interessades. La botiga l’hem oberta finalment al maig de 2018.

Què ha estat el més difícil per posar en marxa Som Alimentació?

El procés ha estat molt treballat, hi hem invertit moltes hores. La informació d’altres experiències ens ha ajudat molt a l’hora de decidir el model. Vam llançar una primera enquesta per tantejar quanta gent es sumaria i vam tindre més de 300 respostes, i vam veure que seria viable. En realitat ha estat fàcil: totes les previsions mínimes s’han anat superant abans del que esperàvem i estem prou contents.

Quants socis i sòcies vos vau marcar per començar i quants en teniu ara?

Ens vam marcar un mínim de 150 per poder obrir la botiga, i ja havíem doblat aquesta xifra abans d’inaugurar. La gent s’ha bolcat. Des que hem obert portes, en una sola setmana, s’han sumat 50 persones més i ja superem els 350 associats. Aproximadament la meitat han optat per l’opció del voluntariat. El perfil, a més, és molt variat: des de gent molt militant d’opcions alternatives a persones majors, estudiants molts joves, i de rendes mitjanes però no només.

Quins requisits havia de tindre el local per instal·lar el supermercat? Com vau decidir el barri on obrir?

Vam fer un xicotet estudi econòmic i demogràfic per veure quins barris ens convenien més i vam acabar triant La Saïdia perquè és un barri amb molt bona accessibilitat tant amb transport com amb vehicle privat, amb lloguers disponibles i a bon preu i proper a la majoria dels nostres socis i sòcies inicials. A més, no hi havia cap supermercat ecològic a prop. De moment està funcionant bé i la gent del barri està apropant-se a la botiga a veure qui som i què fem. Volíem que l’espai oferís poder fer una compra diària bàsica. El local té una superfície de venda de 200 metres quadrats, amb espai per a la venda però també amb una àrea per a poder fer activitats o presentacions

Quins productes es poden trobar a Som Alimentació i què els caracteritzen?

Hem començat amb unes 900 referències que es podran ampliar. A l’apartat d’alimentació tenim fruita i verdura fresca, conserves i envasats, farines o llegums a granel i la part de frigorífic, amb carn, lactis o proteïnes vegetals. A més tenim una part de neteja de la llar, cosmètica i higiene personal. La major part dels productes, al voltant del 95%, són ecològics. Els restants tenen alguna certificació privada o provenen de sistemes participatius de garantia o, en qualsevol cas, compleixen els nostres criteris de proximitat i producció sostenible.

Amb quins productors treballeu?

El nostre ideal seria tindre accés a tots els productors o fabricants directament. Això és fàcil en la fruita i la verdura, i hem fet una aposta per productors locals i els hi comprem directament, amb preus justos per a totes les parts. Sobretot comprem a la xarxa Ecollaures, que funcionen amb un sistema participatiu de garantia. En la resta de productes, sempre dins el mercat ecològic, tenim des de grans marques a d’altres més xicotetes i productors locals. La dificultat amb xicotets productors és que no sempre tenen prou abastiment per al que necessitem, o la logística és complicada. Per exemple, hem explorat alguns proveïdors de Catalunya i d’altres punts de l’estat però els hem hagut de descartar perquè els costos de transport ho feien inviable.

Més enllà dels proveïdors de producte, quins altres aspectes heu tingut en compte per fer el projecte el més sostenible possible?

Hem intentat que tot seguira els nostres criteris. De la reforma del local, per exemple, s’ha encarregat una empresa que també és una cooperativa que segueix les bases de l’economia social i solidària, com nosaltres. Hem triat els materials més ecològics o recuperats possible, amb fustes fetes de restes i pintures eco, entre altres. L’energia l’hem contractada amb Som Energia, el telèfon amb Som Connexió, l’assegurança la fem amb una corredoria que també té criteris d’economia social i solidària, etc. Fem tant mercat social com podem.

Quins plans teniu per al futur?

Primer volem consolidar la botiga física, on pot comprar qualsevol persona: tenim preus diferents per a no socis i per a socis, que gaudeixen d’un descompte del 20%.

En breu també posarem en marxa la venda online, que esperem que estiga a punt aquest estiu i que en principi serà només per a membres. El repartiment el farem en bicicleta. Estem rebent peticions per obrir botigues en altres barris o en altres poblacions valencianes. S’haurà de mirar la viabilitat d’on i com fer-ho, com a franquícia de Som Alimentació o fent acompanyament a altres cooperatives que vulguen posar en marxa un projecte semblant. Al que sí que estem oberts des de ja és a les propostes de les persones sòcies per fer ací altres activitats, volem que Som Alimentació no només siga un lloc on comprar i tornar-se’n a casa sense més, sinó que siga un espai de trobada, que es puguen crear sinèrgies amb altres entitats i projectes, fer comunitat.