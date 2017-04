"L’aprofitament de la biomassa de la vinya europea equivaldria a 2,2 centrals nuclears”

Vinyes per Calor és un projecte de valorització energètica dels residus de poda de vinyes. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès lidera aquest projecte que aprofita la biomassa agrícola, una font energètica neutra en emissions, per generar energia i reduir la petjada de CO 2 al Penedès.

El principal consumidor de la poda és la xarxa de calor municipal, que alimenta 4 equipaments. Però també s’han sumat les calderes de Caves Vilarnau i Codorniu. El projecte, encara en fase d’anàlisi de resultats, està estalviant ja 75 tones de CO 2 a l’any.

Parlem amb Josep Maria Martí, regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per saber-ne més d’aquest projecte, que fa unes setmanes va ser reconegut amb el Premio Ciudad Sostenible de la Fundació Fòrum Ambiental.