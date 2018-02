Barcelona Energia, la nova comercialitzadora pública d'energia elèctrica, comença a operar.

Barcelona Energia, la comercialitzadora pública d’energia elèctrica, ha començat a operar en el mercat elèctric amb la gestió i l’explotació de l’energia solar generada per les plaques fotovoltaiques instal·lades en diferents equipaments municipals.

El regidor de Presidència, Aigua i Energia, Eloi Badia, destaca la importància de recuperar la gestió pública de l’energia, “perquè en un servei bàsic com aquest no es poden fer prevaler els interessos d’uns quants per sobre de l’interès general”. Badia ha destacat les eines i els recursos del consistori per “independitzar-nos de l’oligopoli elèctric, per desenvolupar un paper actiu en el mercat elèctric i per ser més verds i omplir la ciutat d’energies renovables”.

L’inici de l’activitat com a agent del mercat elèctric suposa la gestió i l’explotació de 41 plantes fotovoltaiques instal·lades en edificis municipals, la planta de valorització energètica de Sant Adrià de Besòs i la planta d’aprofitament energètic del biogàs de l’abocador del Garraf.

El conjunt d’aquestes instal·lacions sumen una potència instal·lada de 45 MW i exporten a la xarxa aproximadament 200.000 MWh elèctrics d’energia verda, l’equivalent al consum anual aproximat de 87.000 famílies, una energia de proximitat i lligada a l’economia circular.

A partir del mes de juliol, l’elèctrica municipal subministrarà energia als equipaments municipals i, posteriorment, s’oferirà aquest servei a la ciutadania.