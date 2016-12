Es presenta Life Clinomics, que afronta l’adaptació al canvi climàtic des de l’activitat econòmica

Life Clinomics és un projecte de desenvolupament rural que afronta l’adaptació al canvi climàtic des del punt de vista de l’activitat econòmica de tres territoris: Alt Penedès, les Terres de l’Ebre i el Montseny.

El projecte ha de servir per impulsar els acords sobre el clima de la Conferència sobre el Canvi Climàtic de París a partir de la col·laboració a llarg termini entre empresaris, sindicats, pagesos i sector financer i de les assegurances, a més de les associacions i les administracions locals. El projecte està liderat per la Diputació de Barcelona i compta amb un pressupost d’1 milió 400 mil euros, dels quals 835.000 provenen de la Unió Europea.

El diputat d’Espais Naturals i Medi Ambient Valentí Junyent explica que la voluntat del Life Clinomics és obtenir resultats tangibles aviat.

En el cas de l’Alt Penedès, el sector de la vinya s’està veient clarament afectat pel canvi climàtic, com explica el president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès Francesc Olivella.

Life Clinomics és un sol projecte que es treballarà als tres territoris a través de meses amb la participació dels diferents agents.

Aquest 24 de novembre s'ha presentat al Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès. També es va fer una exposició de la situació dels tres territoris: la vinya al Penedès; la gestió forestal i el turisme al Montseny; i sobre la pesca a les Terres de l’Ebre.

La jornada va acabar amb la presentació dels diferents socis del projecte com són la Cambra de Comerç de Barcelona, els sindicats CCOO i UGT i la Unió de Pagesos.

Què és Life Clinomics ?

La Diputació de Barcelona ha promogut LIFE CLINOMICS des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, en col·laboració amb la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, ha demanat la col·laboració d'un conjunt de beneficiaris d'àmbit territorial, econòmic, social i de coneixement, i vol situar-lo com un element destacat de la lluita contra el canvi climàtic, que és una part central de la seva estratègia i el seu pla de mandat.

La finalitat de CLINOMICS és augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a partir de la intervenció en tres territoris: el Parc Natural del Montseny, la comarca de l'Alt Penedès i les terres de l'Ebre; i al voltant de tres activitats econòmiques significatives: el turisme, l'agricultura i les explotacions forestals.

La societat està formada per tres entitats territorials on s'han de fer les actuacions: el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), per a les Terres de l'Ebre; el Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP); per a la comarca de l'Alt Penedès; i la Diputació de Barcelona per al Parc Natural del Montseny; per una entitat de coneixement: l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, que ha d'ajudar a conèixer la problemàtica; i per quatre entitats socio-econòmiques que han de promoure l'extensió de les accions cap al sistema econòmic i productiu: la Cambra de Comerç de Barcelona (CCB), Comissions Obreres de Catalunya (Comissió Obrera Nacional de Catalunya-CONC), l'Unió General de Treballadors de Catalunya (UGTCAT) i Unió de Pagesos de Catalunya (UPCAT).

Al llarg del projecte es posaran en marxa òrgans de participació territorials i socio-econòmics, s'elaboraran estudis i documents (com són plans d'acció i estratègies per a l'adaptació), es dissenyaran eines per a les autoritats locals i els agents socioeconòmics (com són les metodologies i les proves pilot), i es generaran coneixement, capacitació i informació dels agents i conscienciació de la societat i altres elements que han de facilitar l'acció en favor de l'adaptació.

L'objectiu més important del projecte, un repte molt ambiciós que han assumit tant la a Diputació de Barcelona i els beneficiaris, és que es posin en marxa processos d'inversió pública i privada i que es modernitzin les economies dels territoris d'actuació per tal d'adaptar-les al canvi climàtic, augmentar-ne la competitivitat, millorar la seva posició en el mercat de les empreses i crear noves ocupacions.

Aquesta segona fase d'execució del projecte arriba després d'una primera fase de presentació de la candidatura, al setembre de 2015, l'aprovació inicial de la Unió Europea, al març de 2016, i un procés de negociació de millora del projecte al llarg dels mesos d'abril i juny d'aquest mateix any.

TWITTER DEL PROJECTE