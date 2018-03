L’aprofitament alimentari centra la 18 ena Assemblea de la Xarxa

Valentí Junyent, president de la Xarxa i Ignasi Giménez Renom alcalde de Castellar del Vallès han estat els encarregats d’obrir la sessió. Giménez Renom s’ha mostrat molt agraït per acollir-la, i pel reconeixement que suposa a la feina feta en aquest municipi. També ha reconegut el “lideratge de les ciutats i pobles” en la sostenibilitat, “hem estat capaços d’establir aliances per trobar solucions de futur als reptes globals” ha dit. Ha destacat que des dels governs locals cal projectar uns valors a la societat i canviar estils de vida cap al nou model.

Valentí Junyent, president de la Xarxa ha recordat que la Xarxa ha estat un espai de trobada de milers de tècnics, regidors i alcaldes en aquest 20 anys. I ha destacat que “el futur polític de les ciutats és l’eix del nostre futur. És l’espai on es generen els canvis de la nostra societat perquè és l’àmbit proper, on el ciutadà pot canviar les dinàmiques del model esgotat”

La Xarxa fa 20 anys

El 2017 ha estat un any que ha suposat la commemoració i celebració dels 20 anys d’existència de la Xarxa, la qual es va constituir el 16 de juliol de 1997 a Manresa. I a partir del “Pla Estratègic Xarxa 2020. Sostenibilitat per a les persones avui. Visions pel 2030 i més enllà” s’han desenvolupat plenament els objectius estratègics de la Xarxa i els espais de participació.

Imma Puna, cap de la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha estat l’encarregada de presentar l’Informe de gestió 2017. La feina feta té el seu punt més visible en l’organització de 58 activitats amb 2.428 assistents i 21 materials i productes específics. Han funcionat tots els grups de treball: Energia Sostenible Local, Adaptació al Canvi Climàtic, +Aire –Soroll, Educació per la sostenibilitat i cohesió social i el grup de treball d’economia circular i verda, els quals estan formats per diferents comissions internes. El 60% de les ciutats i pobles membres de la Xarxa formen part d’algun grup o comissió.

A més, cal destacar que la Xarxa ha esdevingut aquest 2017 entitat promotora del nou Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, un pas natural ja que des del 2012 és entitat promotora del Pacte d’Alcaldes per una Energia Sostenible Local. Per tant també lidera aquest compromís local als 677 municipis i ciutats catalanes que estan adherides al Pacte, dels quals 217, un 86% dels ens locals són membres de la Xarxa.

Nous membres: 290 socis

A l’Assembla s’han acceptat també com a membres de ple dret l’Ajuntament de Jorba i l’Ajuntament de Viladrau. Així com la integració com a membres observadors de l’Associació de Micropobles de Catalunya, el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental i el Consorci Besòs Tordera.

En resum des de la creació del a Xarxa, amb 118 municipis de la província de Barclelona s’ha anat augmentant fins arribar als 251 actuals, que units a altres institucions i entitats locals que també formen part de la Xarxa, com ara 12 consells comarcals, 4 diputacions, AMB, Generalitat de Catalunya, i altres observadors, fan un total de 290 socis.

“Declaració de Castellar del Vallès per un cicle sostenible dels aliments. Del Malbaratament a l’Aprofitament”.

A les llars, restaurants i comerços de Catalunya llencem cada dia 720.000 kg de menjar, que cobririen les necessitats alimentàries de 500.000 persones.

Donada la dimensió d’aquesta problemàtica i l’avinentesa de celebrar l’Assemblea a Castellar on s’han desenvolupat projectes d’aprofitament alimentari i promoció d’horts municipals, aquesta declaració ha volgut destacar que els ens locals poden actuar sobre els productors, consumidors i les diverses etapes del cicle alimentari per promoure una economia circular on els aliments no són residus sinó un valor. Els els beneficis ambientals de l’aprofitament alimentari són importants: menor generació de residus, ús eficient dels recursos naturals i l’energia, estalvi d’emissions.

Amb aquesta declaració les ciutats i pobles han acordat promoure l’aprofitament alimentari. Podeu accedir a la declaració complerta aquí

Cal destacar que en aquesta Assemblea també s’ha aprovat l’adhesió de la Xarxa a les següents declaracions institucionals sobre sostenibilitat i món local:

Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona

Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per l’economia circular

Declaració de carrers lliures de combustibles fòssils

Acord C40. 25 ciutats del món es comprometen a convertir-se en neutrals en temes d’emissió per a l’any 2050

Manifest per l’acció climàtica

Protocol de creació de l’Associació de Municipis per una gestió pública de l’aigua

Moció per a declarar la ciutat o poble lliure de glifosat

També s’ha aprovat l’Acord de suport a la Llei catalana de canvi climàtic

Recooperem. Un model d’èxit

Conxita Luna, responsable de Serveis socials de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i Joan Fresno del Consorci de Residus del Vallès Occidental han presentat el projecte Recooperem.

Després d’explicar la problemàtica del malbaratament a Catalunya han analitzat els factors d’èxit d’aquest model que ha permès a diverses poblacions del Vallès disposar d’un sistema de reaprofitament del menjar elaborat als menjadors escolars que es posa a disposició de famílies que el poden aprofitar.

Les claus d’aquesta iniciativa han estat, l’impuls, també econòmic, d’una entitat comarcal, la implicació municipal, el treball coordinat educació/medi ambient/serveis socials, la implicació de les escoles i empreses i la implicació de l’entitat social solidària, en aquest cas Cáritas. Han anunciat noves incorporacions al projecte durant aquest any, de poblacions com Badia del Vallès, Barberà del Vallès o Castellbisbal i la implicació de totes les escoles de Castellar, on el projecte ha permès ja oferir 3.527 àpats a 500 persones.

Aleix Canalís, regidor de medi ambient de l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha volgut reafirmar el compromís de l’Ajuntament en la sostenibilitat. I s’ha mostrat satisfet de compartir les assemblees de la xarxa, “un punt de trobada que permet a tots els que treballen en l’àmbit municipal sortir del dia a dia i veure les experiències d’altres administracions i persones que ajuden a obrir el camp de visió”.

La Xarxa és una plataforma local que permet sumar recursos i esforços dels municipis que en formen part per aconseguir objectius comuns de sostenibilitat, sent, a la vegada, un fòrum on els ajuntaments troben un marc adequat de debat i intercanvi d’experiències. La propera Assemblea serà a Sant Fruitós del Bages.