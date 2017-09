Marc Candela “Ja no ens plantegem cap equipament que no tendeixi al seu autoconsum”

La plataforma Ajuntament Impulsa va presentar fa 6 anys el cas d’èxit de Martorelles com a primer municipi català en externalitzar el servei d’enllumenat públic amb una Empresa de Serveis Energètics (ESE). Mirant enrere com ha funcionat aquesta iniciativa?

Certament estem molt satisfets dels resultats obtinguts amb la ESE a Martorelles. Ens ha permès actualitzar l’enllumenat municipal i reduir el consum en KW al municipi. De fet ja estem pensant en la gestió un cop finalitzin els 10 anys de l’actual ESE.

Al 2013 també es van sumar al programa europeu Euronet 50/50, quin ha estat el resultat?

El resultat ha estat molt positiu, sobretot en un dels dos centres municipals on hem aconseguit reduir el 50% del consum energètic, i a l’altre al voltant del 25%. Es per això que hem decidit continuar nosaltres sols amb un nou projecte a partir de l’experiència de l’Euronet 50/50 que es diu TripleE, on amb la mateixa filosofia s’estén a tots els equipaments municipals.

I arriba un moment que l’Ajuntament decideix que tot el recorregut energètic es realitzi amb criteris d’ètica, eficiència i estalvi. Ens ho pot explicar amb més detall?

Amb l’entrada de l’actual equip de govern hem volgut donar un impuls al projecte Energiètica, i que aquest i els seus criteris impregni tota l’acció de govern per esdevenir un consistori referent en les polítiques d’eficiència i estalvi energètic.

Quins són els objectius del projecte Energiètica?

Són els d’incidir per aconseguir unes administracions públiques amb una major ètica i eficiència en el consum d’energia, i que aporti una reducció del consum i per tant d’estalvi econòmic per l’ajuntament.

A nivell de fotovoltaiques preveuen alguna instal·lació malgrat el reial decret que impera al nostre país?

Com bé deia anteriorment volem que els criteris d’Energiètica impregnin tota l’acció de govern, i es per això que ja no ens plantegem cap equipament que no tendeixi al seu autoconsum. En aquest sentit tenim un projecte avançat amb fons FEDER per fer de la teulada de l’Ajuntament una teulada fotovoltaica que abasteixi l’edifici principal, però també estem dissenyant dos nous equipaments on cobra molta importància el factor de l’eficiència energètica i l’autoconsum, i on per tant instal·larem plaques fotovoltaiques. A part estem estudiant d’instal·lar-ne en algun equipament més.

Una altra energia potent que tenim al territori és la biomassa. Martorelles està fent alguna actuació a nivell de gestió de masses forestals i biomassa?

Encara no, tot i que no la descartem. Som un municipi petit i amb poca superfície forestal, però veiem amb aquesta font molt de potencial per algun futur equipament.

Vostè va compartir taula rodona a la Comissió Europea amb altres ponents europeus. Ens podria comentar algunes experiències remarcables que estiguin posant en pràctica altres països?

Personalment em va cridar força l’atenció el fet que l’Ajuntament d’Amsterdam havia prohibit el consum del gas natural a tota la ciutat, o les polítiques de consum d’energia elèctrica que s’estan duent a terme a Grècia per tendir a l’autoconsum de nuclis d’habitants, principalment illes. Una experiència molt positiva que intentarem mantenir i assistir l’any vinent.

*Fotografia2: Ajuntament de Martorelles