“No ens resignàvem a què es perdés tanta aigua, mentre arriba la calenta. I ho hem solucionat”

Com sorgeix la idea d’SmartWater?

En el nostre dia a dia com a lampistes veiem que es malbarata una gran quantitat d’aigua mentre arriba l’aigua calenta a l’aixeta, i a poc a poc vam anar pensant un disseny per solucionar aquest problema. No ens resignàvem a que es perdés aquesta aigua, per molt que tothom semblava tenir assumit que sempre havia estat així i no passava res. La primera idea la vam tenir fa quasi quinze anys, i en principi no teníem una pretensió comercial, sinó simplement una preocupació ambiental que pensàvem que es podia solucionar. I ho hem aconseguit: amb SmartWater evitem malbaratar l’aigua que es llença mentre arriba calenta.

Com ha estat el pas d’aquesta preocupació ambiental inicial a la sortida del producte al mercat?

El primer prototip el vam anar fent a un petit taller en el nostre temps lliure i de manera molt artesanal, amb altres peces de lampisteria, i vam veure que podia tenir una aplicació real. Les primeres versions eren molt grans i vam buscar la col·laboració d’enginyers per arribar al que tenim ara. Tal i com anava millorant, quan vam comprovar que funcionava, vam haver de patentar l’invent i fer unes inversions inicials en què hem arriscat el propi patrimoni familiar. Però no hem tingut pressa, hem esperat fins a comprovar que SmartWater funciona perfectament, té una mida molt fàcilment instal·lable i es pot comercialitzar amb èxit. Fa només unes setmanes que és al mercat.

Què és el dispositiu SmartWater? Com funciona?

L’equip SmartWater permet que l’aigua que es perd mentre arriba la calenta es pugui emmagatzemar en un dipòsit extra. El funcionament és molt senzill: en lloc d’obrir l’aixeta, cal polsar el botó d’SmartWater. L’aigua anirà al dipòsit fins que arribi a la temperatura desitjada. En aquell moment SmartWater avisa amb un senyal lluminós i sonor, s’obri l’aixeta i es té de seguida aigua calenta.

Com es reutilitza l’aigua que ha anat al dipòsit?

Es la primera aigua que s’usa quan es torna a obrir l’aixeta d’aigua freda, tant per a barrejar-la amb la calenta com en un altre punt de la instal·lació d’aigua de tota la casa: qualsevol altra aixeta, la rentadora, etc. És la mateixa aigua, simplement s’ha guardat temporalment.

L’aparell necessita energia per funcionar?

Sí, però el consum és tan mínim que hem decidit, en lloc de connectar-lo a la xarxa elèctrica, posar-hi quatre piles AA, de les estàndard. Amb això garantim un funcionament de més de dos anys, i després el propi usuari les pot canviar molt fàcilment. Així demostrem, per una banda, com de baix és el consum, i evitem que hagin de buscar una bateria específica.

"En la versió del dispositiu sol, l’aparell fa menys d’un pam i es pot instal·lar en qualsevol lavabo ja existent"

Com s’instal·la SmartWater?

Oferim la instal·lació del dispositiu sol o de manera integrada: hem creat un moble de lavabo que ja inclou tant l’SmartWater com el dipòsit, pensat sobretot per a nova construcció o per a qui es reformi el bany. En la versió del dispositiu sol, l’aparell fa menys d’un pam i es pot instal·lar en qualsevol lavabo ja existent. A la nostra web hem publicat el manual d’instal·lació, però recomanem que ho facin lampistes professionals. El dipòsit, que sol ser de 24 o 36 litres, es pot instal·lar en qualsevol part de la casa per on passin les canonades, no necessàriament al bany: sobre un fals sostre, on estigui l’escalfador, al garatge, a una terrassa, etc.

Per a qui està pensat l’SmartWater?

Està pensat per a tot tipus d’instal·lacions on es consumeix aigua calenta i on l’aigua té un mínim de pressió: habitatges, hotels, albergs, gimnasos i poliesportius, perruqueries, restaurants, llocs de treball on hi ha vestuaris, com ara hospitals, policia o bombers, i fins i tot a nivell industrial.

"En un habitatge on viu una sola persona i usi aigua calenta tres voltes al dia, l’estalvi seria de més 20.500 litres cada any. Es deixaria d’emetre el CO2 equivalent a plantar 13 arbres"

Quin calculeu que és l’estalvi d’aigua que es pot aconseguir amb l’ús d’SmartWater en un habitatge estàndard?

Hem calculat, en col·laboració amb enginyers de la Universitat Politècnica de València, que en un habitatge on viu una sola persona i usi aigua calenta tres voltes al dia, l’estalvi seria de més 20.500 litres cada any. Cinquanta habitatges com aquest equivaldrien a una piscina olímpica d’aigua que no es perd. I en termes d’energia, es deixaria d’emetre el CO 2 equivalent a plantar 13 arbres. Així creem el que ens agrada anomenar com a un bosc invisible i impossible de talar.

A més de l’estalvi de recursos d’aigua i energia, l’ús d’SmartWater suposa també un estalvi econòmic. De quines xifres estem parlant?

L’equip bàsic d’SmartWater té un cost aproximat de 700 euros, més uns 300 d’instal·lació. L’estalvi en l’habitatge bàsic que hem descrit, amb tres usos diaris, permet amortitzar la inversió en dos anys i dos mesos. El càlcul s’ha fet a partir del preu mitjà de l’aigua a l’estat espanyol l’any 2016, cal mirar el preu concret de cada lloc i les pujades que pugui tenir. Més enllà del cost o benefici de cada usuari particular, cal pensar en l’estalvi general que suposa no malbaratar tots aquests metres cúbics d’aigua que han requerit potabilització i pressurització i que després acaben al clavegueram i s’han de descontaminar.

On es comercialitza SmartWatch?

Es pot demanar a través de qualsevol empresa especialitzada en lampisteria de tot el país o directament a través del nostre web. Estem mirant d’exportar-lo a diversos països, perquè pensem que pot tenir demanda internacional, i de moment ja es ven també als Estats Units.