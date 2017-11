25.000 persones participen a l'Expoelectric

La fira ha presentat tota una oferta d’activitats que com tots els anys ha comptat amb la prova de vehicles elèctrics. S’ha disposat, com en cada edició, d'un circuit tancat de proves especial per a motocicletes i bicicletes elèctriques i d'un circuit de trànsit obert per a les proves de cotxes, el Test & Drive, que aquest 2017 compta amb la col·laboració de LIVE, la plataforma publicoprivada destinada al desenvolupament de la mobilitat sostenible a Barcelona i Catalunya. En total, s'han realitzat més de 700 proves de cotxes i 350 proves de motos i bicicletes elèctriques.

Cal destacar també la celebració de l’e-concert, una coral de prestigi demostrant que es poden sentir perfectament les seves veus mentre passen els vehicles elèctrics o els e-col·loquis, un punt de trobada per a la ciutadania on poder resoldre tots aquells interrogants que envolten i comporten l'ús dels vehicles elèctrics, on han participat, entre d’altres els tècnics de la Diputació de Barcelona.

Així doncs, un any més, Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la mobilitat elèctrica amb la celebració d'aquesta 7a edició d'Expoelectric, impulsada per la Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), i la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L'esdeveniment ha comptat un cop més amb el màxim suport del sector del motor i s'ha consolidat com la cita ineludible de les principals marques de motor del mercat i del sector energètic, per donar a conèixer al públic les últimes novetats en vehicles de zero emissions.

Fotografia 1 i 3: Expoelèctric

Fotografia 2: Salvador Fuentes Bayó