5 ciutats europees signen a Mollet un compromís per preservar el medi ambient

Aquesta xarxa, que compta amb el suport de la Comissió Europea, està formada per ciutats que han guanyat o han estat finalistes de l'European Green Leaf.

Concretament per Mollet del Vallès, que ha liderat i presideix el projecte, i Torres Vedras (Portugal), com a guanyadores del guardó European Green Leaf 2015, Ludwigsburg (Alemanya) i Cornellà de Llobregat com a finalistes i Galway (Irlanda del Nord) com a guanyadora de l'any vinent.

El seu objectiu, sota l'empara de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, és crear una plataforma de comunicació per intercanviar experiències, compartir bones pràctiques i aplicar models de projectes comuns entorn al medi ambient, la sostenibilitat i qualsevol tipus d'actuacions que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

Per l'alcalde de Mollet, Josep Monràs: "la signatura d'aquest protocol és el de menys, el més important és que els governs d'aquestes ciutats ens comprometem a treballar en xarxa pel medi ambient i la sostenibilitat i això, en definitiva, és treballar pensant en millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes".

De la seva banda, l'alcalde de Torres Vedras, Carlos Manuel Antunes, ha dit que espera seguir treballant conjuntament amb Mollet en d'altres projectes, i ha afegit: "m'ha sorprès especialment l'aposta de Mollet per la producció ecològica i de proximitat i el fet d'introduir aquests productes locals a les escoles potenciant els hàbits saludables". Durant la jornada l'alcalde de Torres Vedras ha signat al Llibre d'Honor de la Ciutat.

Més enllà d'haver estat les dues primeres ciutats en ser nomenades ambaixadores verdes europees, també tenen en comú formar part de la xarxa Civinet Espanya - Portugal en la que diferents ciutats, universitats, parcs tecnològics i empreses intercanvien experiències en mobilitat sostenible, estalvi energètic i reducció d'emissions.

La trobada de la European Green Leaf Network va comptar amb l'assessorament de la Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

​"European Green Leaf" (Fulla Verda Europea)

"European Green Leaf" (Fulla Verda Europea) és una iniciativa de la Comissió Europea, que es dirigeix a les ciutats amb una població entre 50.000 i 100.000 habitants. Cada any, un EGL s'atorgarà fins a un màxim de tres ciutats que demostren un bon historial ambiental i un compromís amb el creixement verd, i que busquen activament desenvolupar la consciència ambiental dels ciutadans. Els guanyadors han de poder actuar com a ‘ambaixadors verds' per inspirar a altres ciutats.

Europa és ara una societat essencialment urbana, amb més de dos terços dels ciutadans europeus que viuen en pobles i ciutats. Molts desafiaments ambientals que enfronta la nostra societat s'originen a les zones urbanes, però són aquestes mateixes àrees urbanes les que catalitzen el compromís i la innovació necessària per trobar solucions.

El Setè Programa d'Acció de Medi Ambient de la UE titulat "Viure bé, dins dels límits del nostre planeta"sustenta i orienta el treball de crear un entorn sempre millor per als ciutadans europeus i proporciona la base per al desenvolupament de la política ambiental de la UE fins al 2020 . El setè Programa inclou l'objectiu específic "per millorar la sostenibilitat de les ciutats de la UE".

Es preveu que la UE promogui i ampliï les iniciatives existents que donen suport a la innovació i les millors pràctiques a les ciutats, el que permet un millor treball en xarxa i el foment dels líders per mostrar com estan progressant cap al desenvolupament urbà sostenible.

Llançat l'any 2008, el Premi Capital Verd Europea (EGCA) ha aconseguit renom. Després del seu èxit, moltes ciutats més petites també busquen el reconeixement de la UE pels seus esforços i el compromís en les àrees de sostenibilitat i medi ambient. En resposta, la Comissió Europea va posar en marxa la nova iniciativa "European Green Leaf" (Full Verda Europea).

El jurat està integrat per representants de la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Comitè de les Regions, l'Agència Europea de Medi Ambient, ICLEI - Governs Locals per la Sostenibilitat, l'Oficina del Pacte dels Alcaldes i l'Oficina Europea de Medi Ambient.