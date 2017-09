Acord de reducció de l'aportació d'aigua del riu Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona

La signatura, que va tindre lloc el passat 3 d’agost a l’Auditori de Girona, ha oficialitzat les mesures que es van acordar el passat 14 de juliol en el marc de la reunió de la Taula del Ter, organisme creat el 2016 per consensuar mesures sostenibles al voltant del cabal del riu.

Primer escenari (2018-2022)

Actualment, la concessió per gestionar el servei de la xarxa Ter-Llobregat fixa una dotació màxima de 166 hm3/any provinents del riu Ter. En la primera etapa del procés es contempla reduir la derivació d’aigua del Ter, fixant una mitjana plurianual cap a l’àrea de Barcelona de 140 hm3/any.

Segon escenari (2023-2027)

En aquest segon període de cinc anys s’aplicaran les mesures necessàries per passar de la mitjana plurianual de 140 hm3/any del període 2017-2022 als 90 hm3/any de mitjana plurianual previstos per a l’escenari 2023-2027.

Tercer escenari, a partir del 2028

A l’inici d’aquesta fase es realitzarà una nova revisió de les directrius d'explotació del sistema. La transferència de l’aigua del Ter a l’àrea de Barcelona se situarà en un màxim anual del 30% sobre el volum total desembassat al riu, i sense superar el volum plurianual màxim establert en la fase anterior.

El president ha remarcat: "no podem desatendre Barcelona i, en la mesura en què es pugui contribuir de manera sostenible, ho hem de fer", però ha reconegut que “la pròpia àrea metropolitana entén que hi ha un greuge i cal fer una millor gestió de l’aigua”.

Josep Rull ha afirmat que amb l’acord "es tractava de posar en la balança la solidaritat amb la resta del país" i aconseguir "revertir una situació clarament injusta".