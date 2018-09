El president del patronat del parc, Josep Enric Llebot, ha explicat que, tot i que hi ha algunes condicions que "no poden controlar", sí que poden fer-ho amb "la foscor".

"Hi ha d'haver, com a mínim, un 50% de dies que no estigui núvol. Perquè, per molt bon cel que tinguem, si hi ha molts dies que està núvol, llavors ja no serveix. Això no ho podem controlar. Però si que podem controlar la foscor. La foscor vol dir que, en aquests llocs on es poden fer observacions del cel, més enllà de 8 graus d'alçada sobre l'horitzó no ha d'haver-hi pertorbació lumínica."

El parc ja ha superat pràcticament tots els tràmits, que es van iniciar el 2016 i van culminar amb la visita dels auditors aquest mes de juny. Aquests auditors van fer un informe favorable de la candidatura del parc nacional i ara s'està a l'espera d'un darrer tràmit administratiu per aconseguir el certificat.

El cel del parc té una qualitat excel·lent per a l'observació d'astres. (Font: Toni Fernández / Parc Nacional d'Aigüestortes)

La certificació ampliarà el ventall d'activitats a la zona del parc i s'espera que generi activitat econòmica a través del turisme astronòmic. Aquest indret, que va comptar amb més de mig milió de visitants l'any passat, espera augmentar les visites quan s'organitzin sortides nocturnes.

La directora del parc, Mercè Aniz, ha explicat que ja s'ha dissenyat un pla d'actuacions futures per quan arribi el certificat. Entre aquestes actuacions destaca formar monitors per fer sortides d'observació del cel, crear productes específics d'astronomia i vetllar per la conservació de la cultura de la zona relacionada amb el cel, les collites i els astres.

Actualment hi ha 21 destinacions i 10 reserves Starlight, en llocs tan diversos com el Canadà, Xile, Portugal, les Canàries o Catalunya, on, l'any 2013, el Montsec va ser declarat reserva Starlight.