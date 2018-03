Barcelona reutilitza part del material del Mobile World Congress per a projectes socials i culturals de la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb l’organització del Mobile World Congress, la GSMA; Fira de Barcelona i l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, porten a terme el projecte Donation Room, per reutilitzar el material del congrés dels mòbils i destinar-lo a subministrar a persones vulnerables usuàries dels Serveis Socials i a projectes socials i culturals de les dues ciutats.

El projecte de Donation Room consisteix en la donació, per part de les marques expositores, del mobiliari i material de construcció dels espais utilitzat per al muntatge del congrés, de manera que queda a disposició dels ajuntaments per poder fer-ne una distribució amb criteris socials i culturals.

El material s’emmagatzema després als magatzems municipals de l’Ajuntament de Barcelona del c. Navarra, La Nau, La Fàbrica del Sol, i la Fundació Formació i Treball, i al magatzem de Can Trinxet, de l’Hospitalet de Llobregat. I des d’allà, es fa la distribució a les entitats de la ciutat per als diferents projectes.

En el procés de recollida i distribució del material, es generen 14 llocs de treball per a persones vulnerables, a través del conveni amb la Fundació Formació i Treball, encarregada de l’acopi dels excedents del MWC. A més, una part del material es destina a persones i famílies en situació de risc, mitjançant Programes d’Entrega Social o bé distribuït a través de la xarxa de botigues “Botiga Amiga” de la mateixa Fundació, els ingressos de les quals es destinen a mantenir la sostenibilitat econòmica dels programes de formació i ocupació que ofereix la fundació, així com mantenir els llocs de treball que es dirigeixen íntegrament a persones en risc d’exclusió social.

Més de 32 tones de material recollit al 2017

En total, al 2017 es van reutilitzar 32’5 tones de mobiliari i material del Mobile World Congress per aquest programa, consistent en armaris, bancs, butaques, cadires, mostradors, sofàs, taules, plantes, cortines, moquetes, lones, fustes, metracrilat, aïllants, palets, pintures, portes i prestatgeries, entre altres materials i elements.

El material es destina principalment a projectes de caire social i cultural d’ambdues ciutats. A Barcelona, les entitats que han rebut els materials de Donation Room són:

La Fundació d’Entitats de Festes Majors de Sants:

Alcolea de Dalt

Alcolea de Baix

Canalejas

Casa Gran

Galileu

Guadiana

Papin

Farga

Rossend Arús

Santa Cecilia

La Nau (que reparteix també a altres entitats)

Pont Solidari (que reparteix a altres entitats)

La Fàbrica del Sol – Ateneus de Fabricació- Escola Mestre Morera

Fundació Formació i Treball

Can Batlló

En aquest marc, la Fundació d’Entitats de Festes Majors de Sants, que en va ser una de les receptores, va utilitzar el material sobrant recollit per confeccionar els tradicionals ornaments dels carrers d’aquest districte durant la seva festa major de l’any passat.

Enguany, també s’hi suma la Fundació d’Entitats de la Festa Major de Gràcia, que farà servir el material en la celebració de les festes d’aquest barri de la ciutat.

Tercer any del Donation Room

Aquest és el tercer any que es porta a terme aquest programa de Donation Room, que s’espera tancar amb una xifra superior a la de l’any passat.

En el seu primer any de funcionament va arribar a recollir 9 tones de material, 6 de material de construcció i 3 de mobiliari i altres elements. En la segona edició, es va millorar tant el coneixement per part dels participants al Mobile World Congress, com la coordinació i l’encaix d’aquesta activitat de recollida i distribució en el desmuntatge del congrés, de manera que es va aconseguir incrementar el material recollit fins a les 32’5 tones (19’3 tones de material de construcció i 13’2 tones de mobles i altres).

Per al regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, aquest projecte és important per a la ciutat perquè “és una acció d’economia circular, amb uns beneficis socials i econòmics molt per sobre del seu cost, i que ens permet a més de proveir a persones vulnerables i a les entitats, evitar emissions de CO2 i aminorar la petjada de carboni d’aquest esdeveniment”. Per a Colom, és “una fórmula que va començar com una prova pilot de petita escala i acumula èxit any rere any, i això ens convida a pensar en utilitzar-la en altres esdeveniments a la ciutat”.