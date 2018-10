Bona acollida de les noves línies de bus per accedir al Montseny

L’Ajuntament d’Igualada iniciarà de manera imminent els treballs d’adequació de l’Anella Verda als barris de Fàtima i Set Camins. Tal i com ha exposat l’alcalde de la capital de l’Anoia, Marc Castells, amb aquesta actuació “tancarem el recorregut central de la nostra Anella Verda al seu extrem de Ponent, oferint d’aquesta manera nous espais per a la pràctica de l’activitat física diària dels nostres ciutadans i, sobretot, recuperant per les persones que viuen en aquests barris un espai que avui és d’ús pràcticament exclusiu dels vehicles”.