Bonn acull la Cimera pel clima (COP23)

La conferència també fomentarà el dinamisme entre ciutats, estats, regions, territoris, empreses i la societat civil en suport dels plans nacionals d'acció climàtica i de l'objectiu de limitar l'ascens de la temperatura global acordat internacionalment.

La conferència s'emmarca en un escenari en què els últims fenòmens meteorològics extrems han arrasat la vida de milions de persones en llocs com Àsia, Amèrica i el Carib. I també arriba pocs dies després d'un informe de l'ONU on s'insta els governs a accelerar les mesures contra l'escalfament global davant del ritme actual, insuficient per assolir els objectius acordats en la COP21.

Es preveuen diverses iniciatives de transformació, que n'inclouen una de l'ONU sobre salut i petites illes; una plataforma per donar suport al compromís amb els pobles indígenes; un ampli pla d'acció de gènere i un projecte global per oferir cobertura assequible d'assegurances a més de 400 milions de persones pobres i vulnerables.

La conferència l'organitza la Secretaria de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (UNFCCC), presidida per Fiji. En aquest cas, se seguirà un concepte innovador d'"una conferència, dues zones".

L'anomenat Campus del Clima s'organitzarà en dues zones: la zona Bula i la zona Bonn. La primera, on s'hi faran converses entre governs, estarà formada pel Centre de Conferències Mundials de Bonn, el Campus de les Nacions Unides i una àrea ampliada darrere de l'edifici Deutsche Welle. La paraula "bula" prové de la cultura fijiana i significa "hola", així com un desig de salut i felicitat.

La zona Bonn, que se situarà a la zona del Parc de Rheinaue de Bonn, acollirà esdeveniments centrats en l'acció climàtica, actes paral·lels i exposicions organitzades per la UNFCCC i el govern d'Alemanya.