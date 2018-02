Brussel·les decidirà a mitjans de març si porta a Espanya davant la Justícia europea per la contaminació atmosfèrica

"Podem confirmar que, efectivament, tots els estats membres involucrats han presentat informació addicional que ara valorarem i després tornarem a l'assumpte a mitjans de març", ha assenyalat la portaveu de l'executiu comunitari Mina Andreeva en una conferència de premsa. "En aquests moments no estic en disposició de donar informació més concreta sobre estats membres individuals", ha afegit després.



Espanya i els altres vuit països amb procediments similars de infracció (República Txeca, Alemanya, França, Alemanya, Itàlia, Hongria, Romania, Eslovàquia i Regne Unit) havien de presentar com a molt tard el passat divendres la documentació amb mesures "addicionals, creïbles, a temps i efectives "per fer front als seus problemes amb la qualitat de l'aire.



En cas contrari, tal i com va acordar a finals de gener el col·legi de comissaris, Brussel·les donaria el darrer pas contemplat per aquest tipus de procediments, que és elevar l'assumpte davant la Justícia Europea.



En concret, l’expedient obert a Espanya afecta a Avilés (Astúries) i Villanueva del Arzobispo (Jaén), que han superat de forma "contínua i persistent" els límits de partícules fines (PM 10 ), així com a la ciutat de Madrid, la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana per sobrepassar els màxims de diòxid de nitrogen (NO 2 ).