Capturat el linx ibèric vist la setmana passada a Catalunya

El Litio, el linx ibèric avistat la setmana passada a l'àrea metropolitana de Barcelona, ha estat capturat. Es tractava del primer exemplar de linx detectat a Catalunya des de principis del segle XX.

Un equip de tècnics del projecte Iberlince de Sevilla i Agents Rurals l'han capturat amb gàbies-parany amb un conill com a esquer, en una zona boscosa de Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat.

Litio, nascut el 2014 al centre de cria en captivitat de l'Acebuche, a Huelva, ha sobreviscut miraculosament a un llarg periple per la Península i ara serà traslladat a un altre indret on hi hagi femelles i es pugui reproduir.

L'animal el van alliberar el 2015 a Portugal i es creu que hauria fet servir el corredor forestal del Mediterrani per arribar a l'àrea de Barcelona.

El linx ibèric, de nom científic Lynx pardinus, s'està recuperant gràcies a diversos programes de conservació. El 2002 n'hi havia 94 exemplars i l'últim cens de 2017 en va comptar 589.