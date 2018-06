Cornellà de Llobregat ha obtingut el premi European Green Leaf 2019, conjuntament amb la ciutat holandesa de Horst aan de Maas, mentre que Lisboa ha estat guardonada com a Capital Verda Europea 2020, en un acte celebrat el dijous 21 de juny a Nimega (Països Baixos).

Aquest premi, atorgat per la Comissió Europea, ha reconegut el compromís de Cornellà de Llobregat en transformar-se en una ciutat realment sostenible dins d'una àrea metropolitana d'alta densitat, i que podria ser un model per a altres àrees urbanes compactes. El jurat s'ha mostrat particularment impressionat per les mesures de pacificació del trànsit i per la promoció de modes de transport sostenibles.

La ciutat també demostra un forta preocupació en la gestió de l'aigua, inclosa la seva conservació, la gestió d'inundacions i també les campanyes de conscienciació pública.

Cornellà es trobava entre les finalistes del guardó European Green Leaf (Fulla Verda Europea) 2019, juntament amb Gabrovo (Bulgària), Horst aan de Maas (Països Baixos), Joensuu (Finlàndia) i Mechelen (Bèlgica). El premi l'impulsa la Comissió Europea per premiar el compromís ambiental de les ciutats europees d'entre 20.000 i 100.000 habitants, així com els seus esforços per promoure el creixement verd.

El premi reconeix l'esforç de l'administració municipal i de les entitats per construir una ciutat més habitable i sostenible, en bona part dins el marc del projecte Cornellà Natura. Fa dos anys, Cornellà també va ser finalista d'aquest guardó, que en aquella ocasió va correspondre a Galway (Irlanda).

L'avaluació tècnica ha tingut en compte aspectes com els esforços en canvi climàtic i gestió energètica, mobilitat urbana sostenible, natura i biodiversitat, soroll i qualitat de l'aire, residus i economia circular, i la gestió de l’aigua. Tots ells amb el clar objectiu de millorar la ciutat i, sobretot, la qualitat de vida dels seus habitants.



Cornellà Natura, un projecte de ciutat

Cornellà Natura és un projecte estratègic que, en un horitzó temporal d'una dècada, cerca naturalitzar la ciutat, posant en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics, per tal d'humanitzar-la. Això suposa endegar actuacions en la línia de la potenciació i millora del patrimoni verd generat durant els darrers anys i el desenvolupament de noves actuacions que cerquin l’encaix de la natura en la ciutat mitjançant la vertebració d’un seguit d’eixos verds.

El projecte també prioritza mesures com la conversió en zona de vianants de carrers, la restricció del trànsit rodat de vehicles, mesures contra la contaminació, ampliació de carrils bici o la promoció del transport públic i la recuperació d’espais per a ús ciutadà.

Al llarg de 2018 s’invertiran més de 6 milions d’euros en el Cornellà Natura

En aquests moments s’està actuant a l’avinguda dels Alps, a l’avinguda de Pablo Picasso, a l’avinguda de Sant Ildefons i al parc del Canal de la Infanta, i properament s’iniciaran les obres de la carretera del Prat. Paral·lelament al desenvolupament dels eixos verds, s’impulsen projectes divulgatius amb les escoles i activitats de sensibilització entre la població com el Dia de la Creativitat, la celebració de la Setmana de la Natura, a més de posar en marxa iniciatives com els Diumenges sense cotxe, entre d’altres.