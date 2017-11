Divuit cavalls faran el camí de transhumància del Pirineu al Parc del Garraf per passar-hi l'hivern

Aquesta transhumància que s’efectua en dues etapes, la primera de l’1 al 5 de novembre, i la segona del 6 a l’11 de desembre, recorre aquest camí mil·lenari que va de la Cerdanya al Penedès, passant per l’Alt Berguedà, el Lluçanès, el Bages, Montserrat, l’Alt Penedès i el Garraf.

Els cavalls que es traslladaran del Pirineu al Garraf són animals recuperats de maltractaments o l’abandonament, des de la seu de la Fundació Miranda situada a la serra de Catllaràs, a l’Alt Berguedà, fins al Garraf per tal que puguin passar l’hivern pasturant en llibertat en un espai de 300 hectàrees acotades d’estepa mediterrània al Parc del Garraf.

El trasllat permetrà als cavalls gaudir de la vida en llibertat en un clima càlid i en una magnífica estepa mediterrània, ideal per a la seva salut i recuperació. Els cavalls tornaran a les pastures d’estiu a la primavera i, si l’experiència és positiva per tots els implicats, l’any que ve es repetirà com una proposta d’ecoturisme.

Aquesta experiència té també altres valors afegits, especialment per a les persones que acompanyen els cavalls en ruta així com per les persones de les poblacions que acullen els cavalls, amb la generació d’uns valors econòmics, ecològics i turístics per al territori per on passen.

El projecte, organitzat per la Fundació Miranda, compta amb el suport i la col·laboració activa del Parc del Garraf i del Parc del Foix, així com dels ajuntaments de Llívia, Lluçà, Avinyó, Santa Margarida i els Monjos i Vilanova i la Geltrú, del Consorci dels Colls i Miralpeix - Costa del Garraf i d'entitats com l’associació Garraf Coopera i la Plataforma Defensem l’Ortoll.

El cavall, un animal nòmada

El cavall és un animal que camina per menjar i menja per caminar. El seu organisme necessita pasturar moltes hores diàries i desplaçar-se per al bon funcionament del seu cor amb la qual cosa evita problemes derivats de l’estabulació i de la ingesta puntual i espaiada de grans quantitats de pinso. Al cavall li cal moure’s per gaudir de bona salut, per això necessita un gran espai muntanyós de pastura.

Fundació Miranda

La Fundació Miranda és un projecte sense ànim de lucre que treballa en tres àrees d’acció: cavalls, persones i natura, i està adscrita a la Xarxa de Custòdia del Territori. La Fundació també està implicada i forma part del moviment Slow Food Km 0 i de la producció local i ecològica.