Tant Ecoviure com Cuida't ampliaran la seva zona d'exposició respecte edicions anteriors, de manera que es guanyarà espai tant per als expositors com per les activitats paral·leles. Tot i que coincidiran en lloc i en dates, cadascuna de les fires tindrà un espai diferenciat i el seu propi programa d'actes.

Ada Parellada i Natxo Tarrés, convidats d'excepció

La cuinera Ada Parellada serà una de les convidades d'excepció de la fira Ecoviure, on oferirà un taller de cuina sobre el reaprofitament dels aliments. L'activitat serà oberta a tothom i es farà el diumenge 28 a les 11 del matí. Ada Parellada, propietària del restaurant Semproniana de Barcelona, és una reconeguda activista contra el malbaratament alimentari i a favor de la cuina sostenible. D'altra banda, la fira Cuida't tindrà a Natxo Tarrés, membre del grup manresà Gossos, com a ponent de la conferència inaugural.

Dues fires de referència

Ecoviure és la fira de referència a la Catalunya Central en tot allò relacionat amb el medi ambient, la sostenibilitat i l'ecologia, i una de les pioneres a Catalunya en aquest àmbit. Es tracta d'una proposta plenament consolidada de la que enguany se celebrarà la vintena edició. Amb un públic fidel i que ha augmentat amb els anys, Ecoviure ha crescut al mateix temps que ho feia el sector del medi ambient, donant a conèixer sempre les últimes tendències. La part professional té un paper molt important a Ecoviure, ja que s'ha convertit en un punt de trobada d'empreses i professionals del sector gràcies a les jornades tècniques que s'hi celebren el divendres abans de la fira.



Cuida't arribarà enguany a la vuitena edició donant resposta a l'interès creixent per la salut i les teràpies naturals. La fira permet conèixer diferents propostes que tenen per objectiu millorar la salut i el benestar de les persones d'una manera natural: des de teràpies complementàries a la medicina tradicional, fins a alimentació saludable, tècniques de relaxació, etc.