El 2020 es prohibiran les càpsules monodosi i altres plàstics al País Valencià

Segons ha explicat la consellera Elena Cebrián, la mesura s'aplicarà de forma progressiva i es començarà pels productes més fàcilment reemplaçables per altres materials, com els coberts o els bastonets. L'objectiu, segons ha explicat, és adaptar-se als objectius de la normativa europea sobre reducció de generació de residus plàstics en origen.

D'aquesta manera, El País Valencià segueix els passos de les Illes Balears, que recentment va anunciar la prohibició de les càpsules de cafè no reciclables dins de l'avantprojecte de llei de residus. Cebrián ha explicat que, arran dels contactes tècnics que mantenen ambdues comunitats, la valenciana ha optat per incloure també una mesura similar a l'esborrany del seu PIR.

Cebrián ha detallat que el pla de residus valencià també inclourà un programa de segellament d'abocadors, en línia amb la legislació comunitària que persegueix reduir la taxa de rebuig de residus que acaben en aquestes plantes. En aquest sentit, ha recordat que la taxa de rebuig se situa actualment en el 60%, quan l'objectiu és reduir-la al 40% el 2020.

En quan al sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos de begudes (SDDR) en el qual la Conselleria de Medi Ambient ha estat treballant en la primera meitat de la legislatura, Cebrián ha confirmat que el pla ha quedat definitivament aparcat en no existir consens ni "solucions tècniques i logístiques" que garantissin la seva posada en marxa aquesta legislatura. No obstant això, el SDDR està recollit dins del PIR com una alternativa possible per reduir l'abandonament d'envasos de begudes. En aquest sentit, ha considerat que hi ha "marge de millora" en el sistema actual de recollida selectiva de residus en contenidor. "Hem de fer que els sistemes implantats funcionin adequadament", ha subratllat.

Precisament aquesta setmana el conseller delegat de Nestlé, fabricant de les càpsules de cafè Nespresso, Mark Schneider, va anunciar que tots els envasos de la companyia seran 100% reciclables o reutilitzables el 2025 amb l'objectiu que cap d'ells, inclosos els plàstics, no acabin en un abocador o com a escombraries, per reduir així el seu impacte en el medi ambient.