El Bicing estrenarà bici i gestió el 2018

El Bicing estrenarà nou model de bici i nova gestió al llarg d'aquest 2018. La Comissió de Govern ha decidit adjudicar el servei a la unió temporal d'empreses (UTE) batejada com a Pedalem Barcelona, que ha obtingut millor puntuació que les altres cinc propostes que hi optaven. Es posarà fi a la gestió de Clear Channel, vigent des del 2007.

Les bicicletes seran més lleugeres, amb rodes més grans, i tant les elèctriques com les mecàniques compartiran el mateix xassís. De fet, com que seran iguals, totes les estacions estaran adaptades per acollir bicis dels dos tipus. Quan entri en funcionament el nou servei —al llarg d'aquest 2018— es construiran 54 estacions noves per arribar a les 519 (actualment n'hi ha 465) i les subterrànies desapareixeran.

Altres diferències amb el model de bicis d'ara és que les noves portaran els cables protegits perquè es desgastin menys i estaran equipades amb un portaequipatge més robust: els usuaris podran transportar paquets de fins a 10 quilos. A més, tal com preveia el plec de clàusules del concurs per obtenir el servei, les bicis es podran reservar anticipadament i seran compatibles amb la T-Mobilitat quan sigui operativa.

CESPA i PBSC (una de les empreses més importants en el sector del lloguer públic de bicicletes) conformen l'UTE guanyadora. Pedalem Barcelona s'ha imposat a les cinc altres propostes que optaven a gestionar el Bicing, entre les quals hi havia l'adjudicatària actual: Clear Channel. La proposta d'adjudicació l'ha feta la Comissió de Govern per un import de 163 milions d'euros i ara haurà d'obtenir el vistiplau de la Comissió de Plenari.

Clear Channel ha gestionat el Bicing des que va entrar en funcionament, l'any 2007. Quan n'acabi la gestió, també finalitzarà el patrocini publicitari de Vodafone que llueixen les bicicletes i, per això, l'Ajuntament es reserva el dret a incorporar un nou patrocini als vehicles de Pedalem Barcelona.