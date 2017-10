El canvi climàtic podria posar en risc el subministrament d'aigua a un 63% de les ciutats

Els experts han llençat un clar missatge sobre els impactes del canvi climàtic en els sistemes i entorns urbans, posant en risc el subministrament d'aigua a un 63% de les ciutats de tot el món. Aquest impacte comportarà clares conseqüències en les polítiques d'erradicació de la fam i de la millora de les condicions de salut de les persones.

Així mateix, s'ha destacat la importància de l'aigua com un element central en les polítiques per prevenir els impactes del canvi climàtic i s'ha estimat que de cara l'any 2030 caldrà mobilitzar entre 97.000 i 254.000 milions d'€ per tal de construir ciutats més resilients al canvi climàtic.

La Conferència ha congregat també a ministres de medi ambient de diferents països -amb l'absència destacable del representant del Govern d'Espanya- que han posat sobre la taula la necessitat de generar una conciència col·lectiva sobre aquests assumptes crítics relacionats amb la gestió de l'aigua.

La Conferència ha comptat amb el recolzament de la Presidència de la Conferència de les Parts del Conveni Marc de les Nacions Unides COP23 i ha esdevingut la cita previa de referència a la Cimera COP23 a Bonn el proper novembre i el Fòrum Mundial de l'Aigua de Brasilia el març de 2018.

Tant la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic aprovada pel Parlament de Catalunya i l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic ja apunten que el sistema hídric serà el més vulnerable als impactes climàtics a Catalunya i preveuen els instruments per fer que el sistema sigui més resilient.