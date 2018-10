El Govern deroga l''impost al sol'

A més, la nova regulació impulsada per l’Executiu inclou la simplificació dels tràmits burocràtics i tècnics requerits, com és el cas de la inscripció en el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica per a les instal·lacions no superiors a 100 quilowatts, així com el dret a l’autoconsum compartit per un o diversos consumidors, ja que, segons la ministra, el 65 % dels espanyols viu en règim de coveïnat.

"Fins ara la normativa et permetia una divisió de la coberta, el que es preveu ara que es faciliti és que tinguis tota la coberta plena de plaques i puguis compartir l’energia amb els veïns, que cada un pugui consumir aquestes energies. Si no hi ha els veïns, tu consumiràs el total, i si hi són el consumireu entre tots", ha explicat a aquest mitja l’expert en energia Jorge Morales de Labra, que afegeix que si no tens lloc a casa per a les plaques podràs posar-les "a l’escola de davant" o un altre lloc.

A Espanya, segons l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDEA), la potència elèctrica registrada en instal·lacions d’autoconsum ascendeix 1.196 MW, 170 MW dels quals corresponen a instal·lacions de fonts d’energia renovables. "Com a dada significativa del retard que Espanya té en aquesta matèria, hem de pensar que un país tan ric en sol com és Espanya compta amb mil instal·lacions, en comparació amb les més d’un milió que té Alemanya", ha conclòs Teresa Ribera.

El decret també inclou mesures per fomentar la generació elèctrica a partir de fonts renovables, com l’eliminació de traves burocràtiques que han dificultat la presència de més mobilitat elèctrica, segons Ribera. "Dels més de 9.000 MW [de les subhastes renovables] que s’havien d’instal·lar d’aquí al 2020 i que havien d’acabar els procediments abans del 31 de desembre del 2018 només n’hi ha 80”, ha precisat Ribera.

