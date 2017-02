El Govern impulsa el Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides

Què és l’Agenda 2030?

L’Agenda 2030 va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 amb l’objectiu d’estimular l’acció en les 5 esferes d’importància crítica per a la humanitat i el planeta: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i l’accés a la justícia.

L’Agenda conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 169 fites associades per avançar vers el desenvolupament sostenible a escala global i pren el relleu als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, vàlids fins al 2015. Aquestes fites van associades a àmbits com l’erradicació de la pobresa i la desigualtat, la seguretat alimentària, la salut, el consum i la producció sostenibles, el creixement, l’ocupació, les infraestructures, la gestió sostenible dels recursos naturals, els oceans, el canvi climàtic, i també la igualtat de gènere, la pau, la inclusió social, l’accés a la justícia, les institucions responsables, i una mobilitat segura, sostenible i saludable.

En la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, l’Assemblea General de les Nacions Unides fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per implementar l’Agenda 2030.

És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, mitjançant el Pla de Govern per a l’XI legislatura, aprovat el mes d’abril del 2016, es va comprometre a elaborar un Pla Nacional d’ODS, per assegurar la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, i un sistema integrat de fites i indicadors relatius als ODS de les Nacions Unides en matèria de sostenibilitat.

Qui portarà a terme el Pla Nacional per la implementació de l’Agenda 2030?

El disseny del Pla parteix de l’informe “L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món” elaborat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS). La Comissió Interdepartamental per a l’elaboració del Pla a Catalunya té com a funcions coordinar el procés d’elaboració del Pla Nacional, vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment dels diversos ODS recollits a l’Agenda 2030, i validar la proposta final del Pla. Està integrada per les persones titulars de les secretaries generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i s’integra en el Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

La Comissió Interdepartamental està integrada per una Comissió Tècnica, que té com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030 i està formada per representants dels

departaments de la Presidència; de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència; de Salut; de Territori i Sostenibilitat; d’Empresa i Coneixement; de Treball, Afers Socials i Famílies; i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El CADS és l’òrgan que assumeix el suport tècnic i material de la Comissió Interdepartamental i de la Comissió Tècnica per facilitar l’exercici de les funcions que els corresponen, vetllar per la coherència entre els diversos ODS i assistir els departaments en el desenvolupament dels treballs a realitzar.