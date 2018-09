Miralles ha reconegut que “la presència de l’os significa una molèstia addicional per al sector ramader afectat”, perquè obliga a retornar a la vigilància i protecció del ramat, un hàbit que s’havia abandonat pràcticament en els últims 30 anys, però ha recordat que “des del Govern es treballa per la cohabitació entre aquesta espècie i la ramaderia”. Amb tot, ha dit que “els danys provocats per la fauna salvatge no són el principal problema de la ramaderia de muntanya, sinó que s’afegeix a la resta de problemàtiques que viu el sector” i ha recordat l’esforç que la Generalitat i els socis del projecte Piroslife estan duent a terme per implementar mesures preventives i per compensar pèrdues en el ramat vinculades a la convivència amb l’os.

Ferran Miralles ha explicat que el Piroslife és un projecte impulsat per la Comissió Europea en el marc dels programes Life-Natura, que contribueix a l’aplicació de la directiva comunitària relativa a la conservació de la natura per a mantenir i millorar els hàbitats naturals i les espècies animals i vegetals d’interès comunitari dins dels espais designats dintre de la Xarxa Natura 2000.

El projecte compta amb un pressupost global de gairebé 2,5 milions per desenvolupar diverses accions vinculades a la consolidació de la població d’ossos al Pirineu central, el 75% aportat per la Unió Europea. De moment, en els 4 anys en marxa del projecte, i fins al 31 de maig, s’han invertit 1,7 milions, el 71% del total, i la majoria dels quals destinats a la ramaderia. El pressupost s’ha distribuït de la següent manera:

Prevenció de danys a la ramaderia: 35%

Equips de seguiment de l’os i de suport a ramaders: 29%

Informació, sensibilització, formació, participació: 14%

Translocació d’un os procedent d’Eslovènia (Goiat): 9%

Hores de personal tècnic del Departament de Territori i Sostenibilitat : 6%

Altres (desplaçaments i estudis, principalment): 7 %

A banda del finançament que prové del Piroslife (el 25% del qual cobert pels socis del projecte), durant el període d’aquest projecte, hi ha hagut aportacions addicionals per part de la Generalitat de l’ordre de 200.000 euros, distribuïdes de la manera següent:

• Forestal Catalana: s’han fet contractacions addicionals de pastors i vaquers (76.668 euros), adquisició de material, trasllat de casetes i lloguers de pastures (17.407 euros); i assegurances per a bestiar (21.056 euros).

• Parc Natural de l’Alt Pirineu: s’han aportat 161.170 euros. En concret, s’han atorgat ajuts al projecte i elements interpretatius Casa de l'Os Bru i d'Educació i divulgació sobre l'os (26.226 euros) i a la construcció de cabanes i pletes ramaderes (50.479 euros). I, directament, s’ha adquirit material i accessoris per a les cabanes i barracons per pastors (64.574 euros); GPS per a la protecció de ramats (3.784 euros); material per alliberar Goiat (178 euros); voluntariat muntatge Cabana Estanillas (6.923 euros); i difusió (web, fulletons, viatge intercanvis altres territoris os (9.004 euros).

L’any 2019, quan acabi el suport del programa Life, la Generalitat s’ha compromès a mantenir l’esforç en matèria de prevenció i de gestió de l’os, com a mínim, en els nivells dels darrers anys. També està previst culminar el traspàs de competències en gestió de fauna al Conselh Generau d’Aran. El cost global del dispositiu s’estima en 500.000 euros/ l’any.

Vigilància i control europeu

Les actuacions de control són les previstes al projecte i aprovades per la Comissió Europea. A més, cal recordar que com qualsevol projecte que rep fons europeus, està sotmès a uns alts nivells de supervisió i control. Cada 6 mesos hi ha visites del supervisor de la Comissió Europea (empresa IDOM-NEEMO) i una visita-auditoria del responsable europeu d’aquest projecte. A més, coincidint amb la finalització del projecte, hi ha una acció auditoria pròpia, i una altra posterior de la mateixa Comissió Europea.