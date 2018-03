El món local s'apunta al Dia Mundial de l'Aigua

L'Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 22 de de març de 1993 com el primer Dia Mundial de l'Aigua. L’aigua és un bé públic universal i escàs que cal valorar, mantenir i conservar entre tots.

El món local s'adheriex al Dia mundial de l'Aigua

Tot i cada any, el Dia Mundial de l'Aigua a escala internacional destaca un aspecte específic d'aigua dolça, i en l'edició del 2018 el lema es centra en "Aigua i sequera: estalvi i eficiència". L'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sota l'espai comú de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, s'han coordinat per promoure una campanya d'activitats de sensibilització, comunicació i educació ambiental conjunta i coordinada arreu del país.

Els objectius de la campanya del Dia mundial de l'Aigua 2018 a Catalunya són unificar esforços des de les diferents administracions i sumar energies per poder oferir a la ciutadania activitats al voltant del DMA2018; ser una campanya paraigües diversa, amb activitats projectades per diferents perfils de públic; amb un eix vertebrador de contingut clar i transversal: sequera, estalvi i eficiència; i centralitzada i coordinada la informació sota un sol paraigües que faciliti l'accés.

Aiguart a Barcelona

Del 10 al 25 de març, Barcelona torna a acollir l’AiguArt, un cicle d’activitats entorn del Dia Mundial de l’Aigua que proposa una barreja entre l’aigua i disciplines artístiques com la pintura, la fotografia, el cinema, la música o la dansa.

La ciutadania de Barcelona és molt consicient dels valors de l'aigua, però el canvi climàtic posa davant nous reptes i cal sumar esforços per esdevenir més resilients i autosuficients. En aquest marc, diverses entitats i equipaments de la ciutat coorganitzem un cicle d’activitats per avançar col·lectivament cap a una nova cultura de l’aigua a través de diferents expressions artístiques.

Dins la programació de l’AiguArt, hi trobareu plans per a tots els gustos i públics: des de tastos d’aigua fins a rutes per les fonts i brolladors de la ciutat; des de contes amb temàtiques aquàtiques adreçats als més petits fins a cursos per endinsar-vos en els secrets de la pintura naturalista.

L’acte central de l’AiguArt tindrà lloc dissabte 17 de març de 10.30 a 13.30 hores a la Casa de l’Aigua, la Trinitat Nova. Allà se celebrarà La Festa de l’Aigua, una matinal plena d’activitats i sorpreses en un dels edificis emblemàtics de l’aigua a Barcelona.

"L'aigua és un recurs escàs" a Vilanova i la Geltrú

‘L'aigua és un recurs escàs. Que no se'ns escapi' és l'eslògan de la campanya que es durà a terme a Vilanova i la Geltrú al voltant del 22 de març. Dia Mundial de l'Aigua. Amb la voluntat de realitzar una campanya de conscienciació i divulgació sobre el bon ús de l'aigua, com a bé públic necessari i molt preuat, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant la Regidoria de Medi Ambient i la Companyia Municipal d'Aigües de Vilanova, ha impulsat un seguit d'accions coincidint amb aquesta jornada mundial.

Per commemorar el Dia Mundial de l'Aigua s'ha previst dur a terme diferents accions amb l'objectiu de donar visibilitat a la diada i alhora convidar a la reflexió i conscienciació sobre les conseqüències de no fer un bon ús d'aquest recurs públic tan preuat. Entre els actes, destaquen una taula rodona que se celebrarà el divendres 23 de març a les 19 h, al CRIA i l'exposició ‘La Vida de l'Aigua' sobre el cicle de l'aigua.

Per celebrar la diada, el mateix 22 de març, es penjarà una pancarta commemorativa de la diada amb el lema de la campanya ‘L'aigua és un recurs escàs. Que no se'ns escapi' a la façana de l'Ajuntament de VNG. També es col·locarà una segona pancarta a la plaça d'Eduard Maristany.

A més, es dedicarà el documental del mes 'Gràcies per la pluja', d'avui dimecres 14 de març, a la temàtica de l'aigua. Aquesta és una iniciativa de la Regidoria de Cultura que s'ha sumat a la celebració del Dia Mundial de l'Aigua i a les accions de divulgació i conscienciació sobre el canvi climàtic dedicant el documental del mes de març a aquesta temàtica. 'Gràcies per la pluja' que es programa avui al Teatre Principal a les 20.30 h, mostra l'experiència d'un granger de Kenya que en els darrers 4 anys ha utilitzat la seva càmera per capturar la vida de la seva família i del seu poble i els efectes devastadors del canvi climàtic.



D'altra banda, divendres 23 de març a les 19 h, a la seu del CRIA, carrer del Bonaire, 1, s'organitzarà una taula rodona amb experts de diferents àrees per conèixer i debatre sobre els reptes a què ens enfrontem si no fem una gestió acurada dels nostres recursos hídrics, així com de la necessitat de conscienciar-nos a nivell local per aconseguir incidir a nivell global. Amb el títol: 'L'aigua i la sequera. L'estalvi i l'ús eficient del recurs' s'abordarà i es debatrà sobre els orígens de l'aigua a Vilanova, sobre la gestió de l'aigua, el seu bon ús o el seu mal ús, els perills de la sequera i el canvi climàtic, i els consells per estalviar-ne. A la taula rodona hi participaran Marc de Arias, gerent de la companyia municipal d'Aigües de Vilanova i la Geltrú; Albert Tubau, historiador i enginyer, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs; Eloi Nolla, representant de GETE-Ecologistes en Acció, coordinador de diferents campanyes de sensibilització i estalvi i Gerard Llobet, regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.



Del 16 d'abril al 2 de maig de 2018 al Mercat Municipal del Centre es podrà veure l'exposició 'La Vida de l'Aigua' que mostra la importància de l'aigua per al manteniment dels ecosistemes fluvials i com a font per als diferents usos com l'agricultura, el consum domèstic i la indústria, entre d'altres. L'exposició també descriu l'amenaça del canvi climàtic sobre els recursos hídrics i les accions necessàries per dur a terme una gestió sostenible de l'aigua. Aquesta és una exposició que arribarà a VNG a través de la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Aigua.



Finalment s'està treballant per fer possible una trobada amb el Gremi de Constructors, Gremi d'Instal·ladors i Col·legi d'Enginyers per recordar-los tots els elements al seu abast a l'hora de fer una bona gestió de l'aigua, a nivell de canalitzacions i distribució de la xarxa d'aigua potable a les edificacions, instal·lant reguladors de cabal, dobles polsadors de càrrega en els sanitaris, etc. I, de cara al curs vinent, també com un projecte conjunt entre la Regidoria de Medi Ambient i la Companyia d'Aigües de Vilanova, s'està treballant per incloure dins l'agenda 21 escolar alguna acció divulgativa, taller o concurs sobre l'aigua i la necessitat de fer-ne un bon ús.

Exposicions i tallers per promoure l'estalvi d'aigua

L'Oficina tècnica d'Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona organitzarà diversos tallers com a suport als ens locals. Podeu veure totes les activitats a l'Agenda.

A part de Vilanova i la geltrú, l’exposició La Vida de l'aigua visitarà Vilanova del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor. L'exposició descriu l’amenaça del canvi climàtic sobre els recursos hídrics i les accions necessàries per dur a terme una gestió sostenible de l’aigua. La vida de l’aigua mostra la importància de l’aigua per al manteniment dels ecosistemes fluvials i com a font per als diferents usos com l’agricultura, el consum domèstic i la indústria, entre d’altres.

A Bigues i Riells alguns centres educatius podran practicar amb el Joc del Riu, la nova versió digital del seu immediat precedent: el Joc de l'Aigua.

Manté l’esperit i l’estructura del joc original, conservant la funció d’eina de debat i anàlisi dels impactes ambientals, i alhora presenta uns continguts actualitzats i concreta una dinàmica de joc cooperativa adequada a l’aula del segle XXI. El Joc del Riu és un recurs del programa Va d'Aigua.

L’objectiu del joc és fer créixer conjuntament el municipi de manera que cap agent (personatge) perdi el seu capital inicial mínim (inclòs l’ajuntament) amb el mínim cost mediambiental possible. El Joc del Riu estarà disponible en una plataforma en línia.

A Premià de Mar, Vilanova del Vallès i Sant Fruitós de Bages s'organitzaran xerrades per entendre el rebut de l'aigua, fomentar bones pràctiques d’estalvi d’aigua a casa i al centre educatiu i entendre d'on prové l'aigua que consumim i el servei associat. Aquest taller permetrà a tots els participants obtenir informació sobre l'ús d'aigua en l'àmbit domèstic i aprofundir en la eficiència i l'estalvi d'aigua.

I a Parets del Vallès, Calella, La Palma de Cervelló, l'Hospitalet de Llobregat i el Bruc podran gaudir del conta-contes del conte del Sr. Riu. L’autora dels textos és Teresa Duran i la il·lustradora Mercè Tous. Es tracta d’una proposta per apropar el riu (i el cicle de l’aigua) a nens molt petits, a través de l’emoció i de l’art de la narració. Dos infants troben un personatge curiós, però imponent, sota un pont. A través d’endevinalles i enigmes els infants descobreixen les importants funcions ecològiques i socials dels nostres rius. El Conte del Sr.Riu és un recurs del programa Va d'Aigua.

28 ens locals s'han adherit a l'efemèride a través de l'acció de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Ajuntament de Barcelona Ajuntament de la Vall d'en Bas Ajuntament de Montgat Ajuntament de Premià de Mar Ajuntament de Bigues i Riells Ajuntament de Palamós Ajuntament de Vilanova del Vallès Consorci dels Colls-Miralpeix Ajuntament de Santa Perpètua Mogoda Ajuntament de Parets del Vallès Ajuntament de Calella Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Manresa Ajuntament de Palau-solità i Plegamans Ajuntament de Castellbell i el Vilar Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Ajuntament de Sant Joan Despí Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Ajuntament d'Albinyana Ajuntament de Cornellà de Llobregat Ajuntament de Bigues i Riells Ajuntament de El Bruc Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat Ajuntament de Viladecans Ajuntament de La Palma de Cervelló Ajuntament d'Ulldemolins Ajuntament de El Papiol Ajuntament d'Artés

Municipis adherits al Dia mundial de l'Aigua 2018