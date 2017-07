El Parlament aprova la Llei del Canvi Climàtic

El Parlament ha aprovat aquest 27 de juliol la Llei del Canvi Climàtic, que preveu la creació d'impostos per gravar els grans vaixells i també les activitats econòmiques que contaminen. A més, consolida la taxa a vehicles contaminants. El text, que ha obtingut el suport de tots els grups excepte l'abstenció del PPC, es marca l'objectiu d'aconseguir reduir el 40% de les emissions d'aquí al 2030, el 65% per al 2040 i el 100% per al 2050.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha destacat que aquesta és una llei de país perquè ha aconseguit un "amplíssim consens", el que fa que sigui "duradora" i que s'apliqui "governi qui governi". "Catalunya ha acreditat que parla el mateix llenguatge que les societats més avançades en la lluita contra el canvi climàtic", ha conclòs.