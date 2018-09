El sistema porta a porta triplica la recollida selectiva a Sarrià

El sistema de recollida selectiva porta a porta al nucli antic de Sarrià compleix sis mesos des que es va implantar. Fins ara, la recollida de la matèria orgànica és la fracció de residus que més ha augmentat, la qual s’ha multiplicat gairebé per deu. S’ha passat de recollir-ne 700 quilograms a més de 6.500 kilograms setmanals.

Globalment, des del mes de febrer, el sistema porta a porta ha recollit una mitjana de 14.392 quilograms setmanals de residus —orgànics, plàstics i metalls, paper i cartró i vidre—, més del doble dels residus recollits amb el sistema de recollida anterior, mitjançant el qual es recollien de mitjana 6.890 quilograms setmanals. Les impureses de la matèria orgànica recollida s’han reduït per sota del 2% i permet que es pugui aprofitar per fer compost.

A banda de la fracció orgànica, la recollida de plàstics i metalls s’ha doblat, d’un 34% a un 71%, i la recollida del paper i del cartró ha passat d’un 30% a un 54%.

Propostes de millora

Des de la posada en marxa del nou sistema de recollida, una comissió del Consell de Barri formada pel veïnat, comerciants, entitats i l’Ajuntament fa un seguiment periòdic del sistema i canalitza solucions per continuar-ne la millora, com reaprofitar la matèria orgànica per a compost, distribuir bujols comunitaris als edificis de més de cinc plantes i fer xarxa entre els veïns i veïnes per ajudar a baixar al carrer els cubells de les diferents fraccions orgàniques de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional. També es reforçarà la informació a les zones amb menys participació i es millorarà la visualització dels adhesius.

Projecte pioner a la ciutat

Per la seva configuració territorial i demogràfica, el nucli antic de Sarrià presentava un escenari idoni per desplegar el primer sistema de recollida selectiva de residus porta a porta de tota la ciutat. La recollida selectiva porta a porta forma part de l’estratègia municipal “Residu zero”, que se centra a reduir la generació de residus i a reciclar de manera eficient les diferents fraccions de residus, especialment de l’orgànica.