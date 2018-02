Els líquens no enganyen: les zones ramaderes de Catalunya estan contaminades per amoni

L’estudi de la composició de líquens al tronc dels arbres permet saber si les poblacions estan afectades per la contaminació. Autor: Lluís Comas.

L’agricultura i la ramaderia intensives generen grans quantitats d’amoni a partir dels excrements i dels fertilitzants amoniacals que s’apliquen als conreus; amoni que provoca l’acidificació del sòl i l’aigua, la pèrdua de biodiversitat i l’emissió de compostos nitrogenats a l’atmosfera. Però no es tracta només d’una afectació local de les comarques ramaderes, sinó que els nitrats un cop a l’aire es combinen amb altres gasos tòxics i viatgen a llarga distància.

Investigadors del CREAF i la UAB han estat buscant, justament, en quin punt la contaminació atmosfèrica per amoni entra en conflicte amb la fauna i flora, el conegut com a nivell crític. Per fer-ho, s’han desplaçat a un alzinar que envolta una granja d’Osona i han estudiat la composició de líquens als arbres. Els líquens són uns perfectes bioindicadors, perquè quan la qualitat de l’aire no és bona ràpidament es veuen afectats. I, efectivament, els resultats indiquen que estem davant d’un ecosistema molt contaminat i que el valor crític aquí és tres vegades més gran que el de referència a Europa. Un valor que, tot i això, no sorprèn, ja que les emissions per amoni a Espanya al 2016 van ser un 39% més altes que fa gairebé 40 anys.

