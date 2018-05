Per exemple, al parc del Litoral es farà un cens de flora i fauna a la desembocadura del riu Besòs: els visitants podran experimentar en primera persona que els espais verds urbans, les platges metropolitanes i els cursos fluvials formen part d’una infraestructura verda i blava interconnectada que serveix d’hàbitat de moltes espècies d’ocells i de vegetació.

Les activitats, que estan obertes a tothom i no requereixen inscripció prèvia, es poden consultar al web www.amb.cat/jugatecambiental, on hi ha un mapa amb les fitxes corresponents de totes les Jugatecambientals i les seves programacions específiques.

Aquest BioBlitz metropolità s’emmarca en el Dia Mundial de la Biodiversitat, que se celebrarà el 22 de maig arreu del planeta. Es tracta d’una activitat de ciència ciutadana amb l’objectiu que la gent visqui en primera persona la feina de treball de camp que realitzen els científics i alhora permeti l’acostament del coneixement científic a la societat de manera fàcil, didàctica i pedagògica a través de l’experimentació. Es tracta d’un aprenentatge que situa les persones al centre d’aquest procés, on els nens i nenes s'hi sentin involucrats i transmetin informació i coneixement que a posteriori sigui molt útil per a investigacions científiques.

En aquest sentit, totes les dades obtingudes durant aquesta jornada es bolcaran a les plataformes Ornitho i Ocells del Jardí de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), i també quedaran recollides al web de l’AMB a través del visor de fauna: http://amb.ico-apps.org/amb

Les xarxes socials: el canal perfecte per a la difusió del BioBlitz

L’AMB anima els participants a utilitzar el Twitter i l’Instagram per dinamitzar aquesta primera cita metropolitana de cens d’espècies amb l’objectiu que les xarxes socials siguin un canal de comunicació més per emmagatzemar, transmetre i compartir informació científica.

Les etiquetes #BioblitzAMB, #BioblitzMetropolità, #CiènciaCiutadana i #JugatecambientalAMB i el perfil @JugatecaAMB serviran perquè els participants puguin penjar imatges de les diferents espècies que vagin trobant, de manera que la ciència ciutadana també estarà ben viva i latent en l’àmbit digital.