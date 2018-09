A hores d’ara hi ha 706.285 consumidors que tenen aprovat el nou bo social i que, per tant, tenen garantida la bonificació, segons les dades del ministeri a dia 4 de setembre. La xifra representa menys d’una tercera part dels que actualment constaven inscrits com a beneficiaris de l’antic bo. El risc de desprotecció amenaça, doncs, gairebé 1,7 milions de clients, que tenen menys d’un mes per presentar la sol·licitud a les companyies elèctriques que tramiten aquestes ajudes.

Tant el ministeri com les companyies elèctriques defensen que estan impulsant campanyes d’informació sobre els tràmits que han de fer els clients per seguir beneficiant-se de les ajudes. Fonts d’Endesa especifiquen que, a part de la comunicació tradicional per correu, s’ha creat una aplicació mòbil específica per tramitar el nou bo, i que també s’ha contactat amb els serveis socials municipals per formar-los en les noves condicions que entraran en vigor pròximament.

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), que és crítica amb l’abast “limitat” que tindrà el futur bo social, lamenta la burocràcia a la qual se sotmet els consumidors. “La tramitació és feixuga i complexa”, sosté la portaveu de la plataforma, Maria Campuzano, al·legant les queixes que els usuaris els estan fent arribar. “Hi ha oficines d’atenció al client que estan obertes fins a les vuit del vespre, però quan els demandants del bo social hi arriben els diuen que aquest tràmit només es pot fer fins a les cinc de la tarda”, afegeix. Segons l’APE, la situació de risc en què poden quedar molts consumidors vulnerables és especialment delicada “a les portes de la tardor, quan les factures de la llum acostumen a anar a l’alça”. Temen que els clients que quedin sense el paraigua del bo social, encara que sigui de manera temporal, hagin d’afrontar unes despeses superiors a les que poden, i que això generi un risc real d’impagaments.

Podeu llegir l'article complert aquí