Guerra a les burilles

El proper 7 de juliol, la platja de la Barceloneta serà l'escenari d'un esdeveniment multitudinari. L'ONG "No más colillas en el suelo", com a part de la seva campanya de conscienciació sobre la necessitat de llençar les burilles de tabac a un cendrer o, convenientment apagades, a les escombraries, organitza una gran recollida de restes de cigarrets on esperen que hi participin unes mil persones. Amb una ampolla de plàstic de 2 litres, on caben aproximadament un miler de burilles, els organitzadors esperen recollir un milió de filtres en una acció pensada per captar l'atenció dels mitjans de comunicació perquè es facin ressò dels perjudicis pel medi ambient que suposen els cigarrets que són llençats a terra.

Cada burilla que va a parar al mar en contamina uns 3 litres a causa de totes les substàncies químiques que duu, que s'alliberen en contacte amb l'aigua salada i que no es dilueixen fins al cap d'entre 5 i 20 anys. Durant el mes anterior a aquesta gran recollida, "No más colillas en el suelo" n'organitza unes quantes de més petites per tota Barcelona. La primera va ser el passat 26 de maig a la Rambla del Raval. El proper dia 2 de juny, a les 10 del matí, n'hi haurà una altra a plaça Catalunya; el 9 de juny, a la mateixa hora, a plaça Espanya... la llista completa d'accions planejades es pot consultar a la seva pàgina de Facebook.