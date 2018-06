El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Joaquim Calatayud, l’ha definit com un “projecte decidit i dedicat a les persones on es fa una aportació al medi ambient però també a les butxaques”. L’increment de la recollida selectiva suposarà un estalvi econòmic per al municipi i per tant aquest disposarà d’uns diners per a poder invertir-los en la funció social que la població decideixi. El vicepresident de Secomsa, Xavier Gallego, ha explicat que actualment hi ha un estancament generalitzat, quant a la recollida selectiva, als municipis del Baix Camp on la comarca se situa en un 40,80%, el 2017, una xifra que queda lluny del 60% imposat per la Generalitat. Així doncs, es tracta d’una iniciativa amb un objectiu transversal: incrementar la recollida de residus i, al mateix temps, que aquest increment suposi un benefici pel municipi. Aquest retorn econòmic el fa Secomsa qui obté un benefici econòmic dels gestors de residus en relació amb la quantitat i qualitat dels residus que es reciclen així, com més elevat sigui el percentatge més elevada serà la retribució econòmica.

D’aquesta manera, es busca incentivar als veïns a reciclar a través de propostes que els resultin atractives, de projectes que ells mateixos hagin triat i que es podran dur a terme gràcies al benefici econòmic obtingut per aquest increment del percentatge total de recollida selectiva. En poques paraules, es tracta d’un projecte del poble i per al poble.

Avui dia, el projecte ‘la Bona brossa, la recollida selectiva amb valor social’ s’ha presentat als municipis pilot de Vilanova d’Escornalbou, Maspujols, l’Aleixar i Riudoms. Altres municipis com les Borges del Camp, Alforja i Almoster estan iniciant els tràmits per adherir-s’hi. Tot i que el nombre de municipis participants és reduït, Gallego ha destacat que “es tracta d’un projecte comarcal i que la voluntat és que aquest es traslladi a tots els municipis del Baix Camp”. Als 4 municipis pilots es realitzarà una important renovació de les àrees de contenidors de superfície tot i que en la majoria de casos disminueix el nombre de contenidors, els nous tindran una major capacitat. A Vilanova d’Escornalbou es canviaran 27 contenidors per 15 completament nous; a Maspujols es renoven els 32 contenidors actuals; a l’Aleixar es trauran els 50 contenidors actuals i es posaran 44 de nous i a Riudoms, està en procés de licitació, el canvi de 90 contenidors per posar-ne 83 de nous.

Vilanova d’Escornalbou, municipi pilot

Vilanova d’Escornalbou és un dels municipis pilots on el projecte està més avançat. La Felicitat Martínez, regidora i veïna del municipi, ha explicat que es va crear un grup motor de 19 persones, representants de totes les franges d’edat, per decidir el projecte social i les activitats que es farien amb el retorn econòmic que obtinguin per la bona recollida selectiva. Finalment, es va decidir de destinar els diners a un desfibril·lador “que és un projecte que arriba a totes les franges socials del poble” explicava Martínez qui afegia que al voltant d’aquest projecte va sorgir la idea que l’objectiu és que ningú del poble l’hagi de fer servir. Per aquest motiu, s’ha creat un projecte conjunt on es faran tallers de salut per tal de conscienciar als veïns sobre hàbits saludables i per aprendre a utilitzar aquest dispositiu. El municipi disposarà de 4.000 euros en arribar al 60% de la recollida selectiva.

L’Aleixar disposarà de 7.000 euros, Maspujols de 4.300 euros i Riudoms, que posarà en marxa el projecte al setembre, disposarà d’una xifra de 25.000 euros. Els tres municipis reuniran, properament, als veïns per a decidir a quin projecte social destinaran aquests diners.

Foto: Presentació del projecte ‘la Bona brossa, la recollida selectiva amb valor social’ , aquest dimecres, a l'Estació Enològica de Reus